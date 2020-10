Imprevisto in diretta a Mattino 5: costretti ad interrompere il servizio dopo il panico creato in studio.

Nella giornata di oggi, 21 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5, alla conduzione del noto talk Federica Panicucci accompagnata da Francesco Vecchi. Proprio in diretta, ricordiamo che la bella conduttrice aveva annunciato le nozze del giornalista. Mattino 5 è un programma di informazione e di intrattenimento, in cui con i vari ospiti in studio si discutono di diverse tematiche. E’ da anni una delle trasmissioni mattutine più seguite ed apprezzate, toccata da continui colpi di scena. Nella diretta di questa mattina Federica Panicucci e il suo inviato hanno avuto attimi di smarrimento. Infatti, c’è stato un imprevisto in diretta, e i conduttori sono stati costretti ad interrompere il servizio. Scopriamo insieme cos’è successo.

Imprevisto in diretta a Mattino 5: panico durante un servizio

Stamattina durante la puntata di Mattino 5 c’è stato un imprevisto che ha colto di sorpresa Federica Panicucci e Francesco Vecchi e ovviamente tutti gli ospiti e i telespettatori che hanno visto la scena accaduta. Nella diretta di oggi si è parlato della casa tugurio di Bari, un’abitazione in rovina e invasa da un’igiene alquanto inesistente, dove vivono Angela e Lello. Proprio questa mattina sono iniziati i lavori di sanificazione della dimora, ma durante il servizio è avvenuto, come abbiamo annunciato, un imprevisto che ha costretto ad interrompere il servizio in diretta. Non solo, in studio è calato il panico e gli inviati sono decisamente scappati. Ma cos’è successo precisamente? Sembrerebbe esserci stata una strana intrusione, infatti, mentre l’inviato mostrava i vari lavori di sanificazione è apparso all’improvviso un topo che ha causato la fuga dei presenti.

L’inviato preso dal panico ha gridato di andare via, portando fuori dalla casa di Angela e Lello tutta la troupe. Ovviamente anche Federica Panicucci ha inizialmente espresso il suo stupore per l’accaduto, senza pronunciare per qualche secondo parola. Ma immediatamente ha spiegato ai telespettatori quanto successo, affermando di aver visto la comparsa di un topo non troppo piccolo. In realtà, si è scoperto che un’intera famiglia di topi aveva fatto il proprio covo nella dimora pronta per la sanificazione. Beh che dire, una puntata decisamente movimentata quella di stamattina che ha colto di sorpresa certamente tutti i presenti, che non si aspettavano un tale ‘piccolo’ imprevisto.

