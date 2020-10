John Travolta colpito da un altro tragico lutto: pochi mesi fa la scomparsa della moglie Kelly Preston.

L’amatissimo attore John Travolta è stato colpito da un altro lutto che ha devastato la sua vita. Pochi mesi fa era stato colpito dalla scomparsa della moglie Kelly Preston, stroncata da un cancro al seno. La notizia era stata resa nota dall’uomo stesso, con un commovente messaggio social in cui annunciava della perdita della cara compagnia di vita. Un momento terribile che ha colpito l’attore, già scosso in passato da altri lutti. Infatti, John Travolta perse la prima moglie, Diana Hylnad, nel 1977, ancora una volta a causa di un tumore al seno. La storia si è ripetuta con Kelly Preston che ha perso la vita lo scorso luglio. Da pochissimo però è giunta una notizia che ha stravolto i fan dell’amato attore, infatti, l’uomo è stato colpito da un altro tragico lutto: è morto il nipote Sam Travolta Jr.

John Travolta colpito da un altro tragico lutto: è morto il nipote Sam Travolta Jr

Dopo aver detto addio alla moglie Kelly Preston, lo scorso luglio, John Travolta, l’amatissimo e apprezzatissimo attore è stato colpito da un nuovo tragico lutto. E’ morto il nipote Sam Travolta Jr, a quanto pare ha perso la vita un mese fa. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota soltanto da poche ore, e la causa del decesso non è stata ancora rivelata. Sam travolta era uno scrittore, figlio del fratello maggiore di John, Sam Travolta Senior. L’annuncio è apparso sul tabloid The Sun, senza maggiori informazioni al riguardo. Il noto giornale è riuscito però a mettersi in contatto con un caro amico del defunto che ha raccontato di aver saputo della sua scomparsa tramite amici del liceo. Una notizia che ha decisamente sconvolto la vita del celebre attore.

Ricordiamo infatti, che già nel 2009 Travolta aveva detto addio al suo amato figlio Jett, appena sedicenne, morto durante una vacanza con la famiglia alle Bahamas. Una vita quella dell’attore decisamente piena di successi, ma purtroppo devastata da continue tragedie. Un momento questo sicuramente non facile per l’uomo che ancora una volta si trova ad affrontare una perdita incommensurabile.

