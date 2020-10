Lutto nel mondo della musica: il cantante è morto a 40 anni, il messaggio da brividi dell’ex compagno di band arriva su Twitter.

Lutto nel mondo della musica: è morto Chet “JR” White, fondatore della band indie rock Girls e collaboratore di artisti come Tobias Jesso Jr e Cass Mc Combs. Il decesso è avvenuto domenica sera, nella sua abitazione di Santa Cruz, a causa di un infarto, secondo quanto riporta Dean Bein, fondatore della True Panther Records. A dare il triste annuncio della scomparsa è stato Christopher Owens, ex compagno di band del cantante. “Spero che ora tu non senta altro che pace fratello mio. Ti amo e ti ringrazio per aver creduto in me”, si legge nel messaggio da brividi pubblicato da Owens su Twitter, per dare un ultimo saluto all’amico e collega.

Nato a Santa Cruz, si è trasferito a San Francisco all’età di 20 anni, diventando tecnico del suono. È in California che ha conosciuto Christopher Owens, con cui ha dato vita al progetto Girls. Il primo album, arrivato nel 2009, fu un vero e proprio successo. Il primo di una lunga serie, conclusasi con “Father, Son, Holy, Ghost”, l’ultimo album del gruppo. La band, infatti, si è sciolta nel 2012 e mentre Owens iniziò una carriera in solitaria, White iniziò la carriera di produttore, collaborando con tantissimi artisti, come Tobias Jesso Jr, nell’album di debutto “Goon”, Cass McCombs, nell’album Big Wheel And Others, e The Spectrals, con Sob Story.