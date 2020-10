Sapete tutti che lavoro fa Maria Tona del Trono Over e che lavoro fa? Qui troverete tutte i dettagli sulla Dama di Uomini e Donne!

Il Trono Over di Uomini e Donne fa sempre rumore: nella puntata di oggi 21 ottobre al centro dello studio ci sono Biagio di Maro e Gemma Galgani. Altre donne del parterre femminile si sono lamentate degli atteggiamenti del Cavaliere: tra queste c’è Maria Tona, una bellissima donna dai capelli biondi e gli occhi chiari. La Dama ha subito mostrato grande interesse per la new entry del parterre maschile e proprio per questo motivo si è scontrata più volte con Gemma. Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio su lei? Siete nel posto giusto: ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Maria Tona: età e lavoro della Dama del Trono Over

Maria Tona si è fatta subito notare nel programma Uomini e Donne. E’ una bellissima donna dai capelli biondi e gli occhi chiari: la sua attenzione è caduta sul Cavaliere Biagio e per questo motivo più volte si è scontrata con l’altra pretendente, Gemma Galgani. Maria, si legge sul web, ha 54 anni ed è mamma di cinque figli, di cui una adottata. E’ diventata anche nonna di tre nipotini. Questa una magnifica fotografia pubblicata: “I miei angeli della bellezza…i miei figli. La squad al completo” è la didascalia. Guardate qui:

Il suo profilo Instagram è super attivo e proprio su quest’ultimo riporta la sua passione per il lavoro. E’ fondatrice di Tona Clinic, un servizio che permette ai clienti di trovare i migliori esperti di medicina e chirurgia estetica. Oltre 8 mila follower ed il pieno di like e complimenti sotto ad ogni post pubblicato.

La Dama riuscirà a conquistare il cuore del Cavaliere che ha attirato la sua attenzione? Il napoletano è conteso da ben tre bellissime donne…Non ci resta che attendere le evoluzioni amorose nello studio di Uomini e Donne.