Raoul Bova è uno degli attori più amati in Italia, dotato di un fascino e di un talento magnetico: c’è però una drammatico episodio nel suo passato, un terribile rischio che ha corso.

È uno degli attori più famosi e apprezzati in Italia: pieno di fascino e talento, ha dimostrato delle doti interpretative incredibile. Raoul Bova è amatissimo, il suo profilo Instagram è seguito da oltre settecentomila follower che adorano ammirare i suoi scatti. Qualche tempo fa si era parlato del periodo terribile che si è ritrovato ad affrontare, ma non tutti sanno che il celebre attore ha vissuto un’esperienza davvero terribile. Un drammatico episodio del passato per Raoul Bova, che, tuttavia, sembra averlo spronato verso i suoi sogni e i suoi obbiettivi. Scopriamo nei dettagli di cosa si tratta.

Raoul Bova, l’episodio drammatico del passato

Bellissimo, affascinante e pieno di talento. Raoul Bova è uno degli artisti più amati in Italia. Sportivo, oltre che attore, è un grande amante dell’acqua tanto che uno dei suoi progetti più famosi è senza dubbio “Come un delfino” la fortunatissima mini serie televisiva. A sedici anni vince il campionato come nuotatore dei cento metri. Non tutti sono a conoscenza del fatto che la sua passione per l’acqua è nata in seguito ad un’esperienza davvero terribile. Raoul Bova, infatti, ha vissuto un drammatico episodio nel suo passato: a pochi anni ha rischiato di annegare a Roccella Jonica. Per questo motivo i genitori, il padre in particolare, scelsero di iscriverlo ad un corso di nuoto, per aiutarlo a superare le possibili paure in seguito all’incidente. E sembra proprio che il celebre attore abbia trovato il suo elemento, poiché in acqua ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio. Ha anche scritto un libro sull’argomento.

Eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena sul passato di Raoul Bova? Per fortuna è riuscito a uscire più forte che mai da questa terribile esperienza. A guardarlo adesso, si direbbe che l’acqua è davvero il suo ambiente naturale, non trovate?