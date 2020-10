Raoul Bova, magrissimo al Festival del Cinema di Roma: fan preoccupati

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales bellissimi sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, ma l’attore è dimagrito in modo impressionante.

E’ in corso in questi giorni il Festival del Cinema di Roma, iniziato il 15 ottobre e che si concluderà domenica 25. Tra tante celebrità, Raoul Bova e sua moglie Rocío Muñoz Morales, eleganti e bellissimi come sempre, si sono fatti notare sfilando sul red carpet, ma un particolare non è sfuggito agli ammiratori della coppia e soprattutto dell’attore. Bova è apparso infatti molto dimagrito e molti fan hanno esternato una certa preoccupazione per lo stato di salute dell’attore.

Raoul Bova, tutta la verità sull’impressionante perdita di peso

Dietro il fortissimo dimagrimento di Raoul Bova non ci sarebbero ragioni preoccupanti e a rivelarlo è proprio l’attore che, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato tutta la verità sul motivo della metamorfosi. Bova ha infatti confessato che, a causa di due lutti gravissimi subiti in poco tempo, ha attraversato un periodo davvero drammatico: i genitori del bellissimo attore sono infatti venuti a mancare a brevissima distanza l’uno dall’altro, due perdite che l’hanno fatto sprofondare in un tunnel buio da cui ha fatto fatica ad uscire. Il lavoro risentiva inevitabilmente del suo stato d’animo, si era anche fratturato una gamba ed essendo costretto a stare fermo era aumentato di ben 20 chili. Ad un certo punto, però, l’attore ha deciso di ritrovare sé stesso e di fare qualcosa per recuperare anche la forma fisica, dimostrando di avere una grande forza interiore: “Mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia”.

Di recente, Raoul e sua moglie hanno lavorato di nuovo insieme in “Calabria Terra Mia”, cortometraggio di Gabriele Muccino. I due attori si conobbero proprio girando insieme un altro film nel 2011, “Immaturi – Il viaggio”.

