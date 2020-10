View this post on Instagram

Nella vita un errore può capitare a tutti …io ahimè l'ho fatto davanti a tutta Italia e so giustamente che ho amplificato il tutto!!! HO SBAGLIATO lo so ho fatto un errore grandissimo e ne sto pagando le conseguenze perdendo una persona UNICA E RARA Capisco e comprendo anche chi in questo momento mi giudica x quello che ha visto e non per chi sono realmente nella vita quotidiana,vi dico davvero che vi comprendo in pieno e ne avete tutte le regioni possibili… 🙏🙏🙏🙏🙏