Temptation Island, i cinque momenti della sesta e ultima puntata da rivedere assolutamente; ecco cosa è successo nel gran finale.

Una puntata incandescente, quella di Temptation Island in onda ieri, 20 ottobre. Il gran finale del docu-reality di Canale 5 è stato trasmesso, eccezionalmente, di martedì sera e i colpi di scena sono stati davvero tantissimi. Primo tra tutti, il clamoroso incontro a tre avvenuto tra Alberto, Speranza e la tentatrice Nunzia, un mese dopo la fine della trasmissione. Un momento davvero unico: non era mai accaduto nella storia del programma di Canale 5! Ma riviviamo insieme i cinque momenti salienti dell’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island! Piccolo spoiler: ne vedrete e sentirete di tutti i colori!

1- Alberto, Speranza, Nunzia: il triangolo si!

Non possiamo che iniziare così, con il clamoroso risvolto che ha preso la storia tra Alberto e Speranza…E Nunzia! Si, perché se al termine del falò di confronto, Alberto aveva lasciato la sua fidanzata e raggiunto la tentatrice, dopo la trasmissione qualcosa sembrava essere cambiato. Il napoletano, tornato sui suoi passi, ha fatto di tutto per riconquistare Speranza. Ma attenzione: c’è qualcosa che quest’ultima non sa! Nell’incontro di ‘un mese dopo’, a sorpresa arriva Nunzia, che fornisce una versione completamente diversa della vicenda: dopo il programma, non solo Alberto l’avrebbe cercata spesso telefonicamente, ma i due si sono rivisti, con tanto di bacio appassionato! Nunzia dichiara che Alberto volesse del tempo per mettere a tacere le critiche e salvaguardare le sue attività, dopodiché sarebbe stato libero di proseguire la conoscenza con lei!

Il risultato del confronto? Speranza e Nunzia ‘alleate’ contro Alberto, che ha cercato invano di giustificarsi! Per lui, ora, esiste solo Speranza, per la quale, dopo Temptation, ha capito di provare ancora un forte amore. Riuscirà a riconquistare la sua ex fidanzata?

2- “Volevo chiederle di sposarmi”

Il famoso incontro a tra ha regalato tantissimo momenti iconici. Su tutti, c’è questo che vi stiamo per raccontare. Una volta scoperto il ‘doppio gioco’ di Alberto, Speranza chiede al suo ex fidanzato quale erano le sue intenzioni durante questo incontro. Ebbene, Alberto spiazza tutti: “Volevo chiederle di sposarmi”. Una frase accolta dalle risate, sia di Speranza che della tentatrice Nunzia, che non nasconde la sua delusione.

Una richiesta a cui ovviamente Speranza non ha risposto, non credendo alle parole di Alberto. Che dire, un incontro a tre che resterà nella storia di Temptation Island!

3- “Nello t’arriva na pizza in faccia”

Se Temptation Island fosse un gioco a premi, sul gradino più alto del podio salirebbe senza dubbio lei. Carlotta Dell’Isola è stata la protagonista più amata di questa edizione del docu-reality. Semplice, schietta, con la battuta sempre pronta ma nello stesso tempo fragile e sensibile: Carlotta ha conquistato davvero tutti. E, sul web, le sue frasi sono diventate sempre più virali. Anche durante la puntata di ieri, le perle di Carlotta non sono affatto mancate! Soprattutto quando, al termine del falò, la ragazza sceglie di uscire insieme a Nello, a patto che quest’ultimo mantenga la distanza! Il momento è stato davvero esilarante:

Nonostante gli alti e i bassi, Carlotta e Nello hanno emozionato il pubblico. Per loro, un mese dopo, c’è stata la conferma del loro amore. E a voi è piaciuto il percorso di questa coppia?

4- La rivelazione shock di Anna

Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione, c’è senza dubbio quella formata da Anna e Gennaro. Una coppia che, però, è scoppiata. Anche un mese dopo, la decisione presa al falò è stata confermata: Anna ha deciso di mettere fine alla sua storia col suo ex fidanzato e ricominciare da se stessa, ammettendo di aver aperto gli occhi grazie al programma. Durante la chiacchierata con Alessia, però, spunta una clamorosa rivelazione: “Mi ha detto: “Fingiamo di essere tornati insieme, così possiamo dire alle persone che è stato tutto finto, e io ne esco pulito e ne esce pulita anche tu”. Queste la parole che Gennaro avrebbe rivolto ad Anna, poco dopo la fine del programma.

“Ti rendi conto io con che persone sono stata?”, aggiunte la ragazza, sempre più convinta di voltare pagina e lasciarsi alle spalle la sua relazione con Gennaro. Vi aspettavate questo finale?

5- “Un mese dopo” di tutte le coppie

Per concludere, un rapido aggiornamento sul resto delle coppie che hanno reso unica questa edizione. Per Antonio e Nadia, Davide e Serena e Francesca e Salvo, è stata confermata la decisione presa al falò: le coppie si sono mostrate più unite che mai, dopo il percorso a Temptation. Qualcosa invece cambiato tra Sofia e Amedeo, i primi a lasciare la trasmissione: dopo il falò, Sofia ha capito di ‘non poter amare per due’ e ha chiesto del tempo. Amedeo, dal suo canto, ora soffre molto per questa situazione, ed ammette di sentire molto la mancanza della sua fidanzata. Riusciranno a ritrovare la serenità?

Ebbene si, ci siamo! Anche il viaggio nei sentimenti di queste coppie si è concluso. Un percorso ricco di emozioni, lacrime e colpi di scena. Un percorso che, come sempre, ci ha fatto sognare e nello stesso tempo emozionare, immedesimandoci nelle storie e nelle vicende complicate dei protagonisti. Con un po’ di nostalgia, non ci resta che attendere la prossima edizione, per commentare insieme tutti i momenti più belli del nostro reality preferito! Arrivederci al prossimo falò, amici di Temptation Island!