Uomini e Donne, che lavoro fa Biagio Di Maro: ecco cosa fa nella vita il Cavaliere di Gemma Galgani, napoletano di 53 anni.

Continuano le avventure di Gemma Galgani nel dating show di Maria de Filippi. A Uomini e Donne la famosa Dama del Trono Over cerca ormai da anni la sua anima gemella: anche in questa nuova edizione è protagonista dello studio non solo per le sue liti con Tina Cipollari ma anche per le vicende d’amore. Tra i nuovi cavalieri arrivati da poco c’è Biagio Di Maro: si tratta di una new entry del parterre maschile che ha catturato l’attenzione delle Dame. E’ arrivato a Uomini e Donne con l’intenzione di conoscere Gemma: tra i due per ora ci sono stati dei baci ma non è sola Gemma. Biagio sta frequentando anche Maria. Attendiamo con ansia nuove puntate per vedere cosa succederà ma intanto qualcuno è curioso di conoscere qualche dettaglio sul Cavaliere: volete sapere che lavoro fa? Vi sveliamo tutto subito.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro: sapete che lavoro fa il Cavaliere di Gemma Galgani?

Sapete che lavoro fa Biagio di Maro, Cavaliere che sta conoscendo Gemma Galgani? La new entry del parterre maschile a Uomini e Donne è originario di Napoli ed ha 53 anni. Nel corso della sua vita è stato legato sentimentalmente a sua moglie, scomparsa due anni fa: il loro matrimonio è durato 27 anni e in quest’arco di tempo non hanno mai smesso di amarsi. Per Biagio è stato un brutto colpo quello preso quando la sua metà è venuta a mancare. Ad oggi prova a distrarsi nel programma di Maria de Filippi. Ma sapete tutti che lavoro fa? E’ un escavatorista! Chi svolge questo mestiere si occupa di movimento di terra utilizzando macchinari idonei alle necessità del terreno su cui si agisce.

Riuscirà Biagio a conquistare la bella Dama? Non ci resta che continuare a vedere le prossime puntate…