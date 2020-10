Gionatan è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne: ecco com’è oggi, dopo più di 10 anni dalla sua esperienza in tv.

Sono passati un bel po’ di anni dalla sua esperienza in tv, ma i fan di Uomini e Donne non lo avranno certo dimenticato. Parliamo di Gionatan Giannotti, uno dei tronisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi. In realtà, si presentò a Uomini e Donne prima in veste di corteggiatore: sul trono, all’epoca, c’erano Natalia Angelini e Francesca Mari. Nessuna delle due, però, riuscì a trovare l’amore. Come spesso accade, però, il corteggiatore ha colpito molto la De Filippi, che ha deciso di offrirgli il trono. Nel 2009, quindi, Gionatan salì sul trono e il suo percorso di concluse con la scelta di Laura Addis. La loro storia però non ebbe lieto fine. Ma oggi, a distanza di circa 10 anni, come è diventato l’ex tronista? Diamo un’occhiata al suo profilo social, seguito da più di 20 mila followers.

Ricordate il tronista di Uomini e Donne Gionatan Giannotti? Eccolo ora, dopo circa 10 anni

La sua timidezza colpì tutti, nello studio di Uomini e Donne. Dolce e garbato, Gionatan Giannotti ha conquistato il pubblico, durante la sue esperienza nella trasmissione di Canale 5. Prima corteggiatore e poi tronista, Gionatan ha scelto Laura, ma la loro storia non ha avuto una lunga durata. Ma in molti si chiederanno, com’è oggi Gionatan? Ebbene, il suo lavoro da personal trainer ha dato i suoi frutti: su Instagram, l’ex tronista mostra un fisico davvero scultoreo. Ma ha detto addio al ciuffo che lo caratterizzava a Uomini e Donne: negli scatti recenti, Gionatan sfoggia un taglio super rasato. Ecco alcune foto pubblicate dall’ex volto di Canale 5 sul suo profilo ufficiale:

Eh si, cambio look a parte, sembra che il tempo non sia mai passato per Gionatan, bellissimo come ai tempi di Uomini e Donne. Un vero e proprio tuffo nel passato, quello che abbiamo fatto oggi. E voi, ricordate i primi tronisti della trasmissione di Maria De Filippi? Ricordate, ad esempio, Luca Dorigo? Sul trono più famoso della tv, lui ci è salito per ben tre volte! Chi erano i vostri preferiti e quale percorso sul trono vi piacerebbe rivedere?