Alessandra Celentano: “Non guarirò mai”, la confessione inaspettata

La confessione inaspettata di Alessandra Celentano: l’insegnante di ‘Amici’ ha parlato a Di Più Tv di un suo problema personale.

Da molti anni tra il corpo docenti della scuola di ‘Amici’, Alessandra Celentano si è fatta notare subito per il suo carattere forte e rigido che ne fa una delle insegnanti più temute del programma. Storiche le sue discussioni con gli altri professori dovute a visioni diverse della danza e del modo di approcciarsi agli allievi, ma forse è proprio questo suo lato un po’ ‘burbero’ e rigido a farne un personaggio carismatico e dotato di una certa simpatia. La nipote del grande Adriano Celentano ha sempre sostenuto l’importanza della disciplina soprattutto nello studio della danza e, anche se ciò la porta ad essere spesso criticata, c’è da riconoscere che la rende anche simpatica agli occhi del pubblico. Non tutti sanno che Alessandra ha dovuto affrontare un problema che le ha spesso complicato parecchio la vita e col quale è alle prese ancora oggi. Purtroppo, pare non esistere una cura definitiva al riguardo, ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato la maestra di danza a Di Più Tv.

Alessandra Celentano, la dolorosa confessione in un’intervista

Tempo fa, a Di Più Tv, la Celentano ha parlato di una patologia che la affligge da molti anni, da quando studiava danza: si tratta della “sindrome dell’alluce rigido”, causata dall’usura del piede, a cui vanno soggetti molti ballerini e che provoca tantissimo dolore. Nonostante abbia cercato di risolvere anche con un intervento chirurgico, non ci sono soluzioni, infatti Alessandra dichiara di soffrirne ancora oggi. Negli anni ha dovuto prendere tanti antidolorifici e si sa che l’abuso di medicinali non è mai benefico. Anzi, un utilizzo prolungato ha come conseguenza quella di diventare sempre meno efficaci.

Grazie all’intervento, sicuramente Alessandra Celentano oggi sta molto meglio, ma è consapevole che non potrà mai guarire completamente.

