Chi è Alessio Cragno: età, vita privata e carriera del calciatore, portiere del Cagliari e della Nazionale Italiana.

Alessio Cragno è un giocatore arrivato al Cagliari e nella Nazionale Italiana grazie al suo talento che ha colpito decisamente tutti. Nato nel 1994 a Compiobbi, in Toscana, è stato soprannominato “l’uomo Cragno‘ per il ruolo che ricopre e ovviamente per il suo cognome, che ricorda l’eroe della Marvel Comics. Alessio ha iniziato la sua carriera nella Polisportiva Sieci, una squadra dilettantistica in provincia di Firenze e all’età di 13 anni passa al San Michele Cattolica Virtus. Si distingue grazie alla sua padronanza, e proprio per questo viene scoperto da alcuni osservatori del Brescia. Cragno debutta in serie B a 18 anni, nel 2012. Ma due anni dopo il Cagliari acquista il giocatore a titolo definitivo. ll 23 agosto 2014 fa il suo esordio da titolare nella partita contro il Catania. Non solo, il suo talento è ormai riconosciuto, tanto da arrivare in Nazionale. Negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione per lo scherzo subito da parte del Le Iene, l’amato programma che conquista continuamente il pubblico, con costanti colpi di scena.

Chi è Alessio Cragno: il portiere del Cagliari e della Nazionale

E’ sicuramente uno dei giocatori più amati e apprezzati, Alessio Cragno per il ruolo ricoperto come già abbiamo annunciato è definito “l’uomo cragno“, con una fusione di suoni vocalici tra il suo cognome e quello del supereroe Marvel. Portiere affidabile, si distingue per la buona scelta di tempo negli interventi, il coraggio e certamente la sua personalità. Alessio ha indossato le maglie di tutte le nazionali giovanili italiane dall’under-17 all’under- 21. Il suo talento non passa di certo inosservato e il 1 settembre 2018 riceve la sua prima convocazione in Nazionale. Cragno ha debuttato il 7 ottobre 2020 contro la Moldavia.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’eccellente giocatore del Cagliari ha una bellissima compagnia, Silvia Spano, cagliaritana, conosciuta qualche anno fa. Dalle foto che l’uomo pubblica sul suo profilo instangram, sembra che i due siano molto affiatati. Nel 2019 hanno coronato il loro sogno e sono giunti al matrimonio. Insieme hanno avuto una bellissima bambina. Il bravissimo portiere è al centro dell’attenzione per lo scherzo che Le Iene ha attivato nei suoi confronti. Ma anche in questo caso Alessio ha dimostrato di essere non solo un professionista esemplare ma anche un ragazzo rispettoso, senza deludere i suoi migliaia di fan.

