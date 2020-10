Aurora Ramazzotti si mostra senza filtri sui social e parla di un tema che coinvolge molti giovani. Ecco di cosa si tratta.

Sempre seguitissima sui social, Aurora Ramazzotti è solita condividere con i follower tanti momenti della sua vita, tra gioie e momenti di sconforto. La bella e solare figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti usa il web soprattutto per trasmettere messaggi positivi, come è accaduto proprio in queste ore, quando ha confessato e mostrato tramite una storia su Instagram un problema che da anni le complica un po’ la vita e rispetto al quale il suo umore è soggetto ad alti e bassi. Si tratta di un problema che appartiene a molti ragazzi e ragazze della sua età e riguardo al quale Aurora ha voluto sfogarsi mantenendo però sempre il suo atteggiamento positivo. Vediamo quindi a cosa si riferiva la giovane Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti: “Un’altalena di emozioni”

Attualmente impegnata come inviata del programma ‘Ogni Mattina’ su Tv8, Aurora Ramazzotti ha condiviso alcune foto che mostrano il suo viso senza filtri: come rivelato da lei stessa qualche tempo fa sui social, Aurora soffre di acne, problema comune a tanti giovani. Sotto le foto, una didascalia da cui traspare il suo comprensibile malessere al riguardo ma, al contempo, anche tanto ottimismo e positività coi quali è solita incoraggiare le sue seguaci. “Vi aggiorno sulla mia pelle, ci sono soddisfazioni e delusioni, a volte sembra che io stia perdendo i migliore anni della mia vita”, ammette la figlia del cantante, stanca a volte di ritrovarsi spesso la pelle del viso infiammata dall’acne.

Eppure, grintosa come sempre, incoraggia i fan esortandoli ad avere pazienza e a non affidarsi a ciò che si legge sul web. Brava, Aurora!

