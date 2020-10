Luca Marinelli, indimenticabile protagonista de “La solitudine dei numeri primi”: biografia e curiosità dell’affascinante attore romano.

Una carriera davvero eccezionale quella di Luca Marinelli, attore nato a Roma il 22 ottobre 1984, con alle spalle un percorso davvero interessante. Marinelli inizia a studiare recitazione nel 2006, presso l’Accademia nazionale di Arte drammatica e il suo primo ruolo importante è quello di Mattia, personaggio protagonista de “La solitudine dei numeri primi”. Tanti i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua brillante carriera, come il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” e la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione in “Martin Eden”. Ben tre le candidature di Luca Marinelli per la pellicola del 2013 “Tutti i santi giorni”: David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro. Marinelli ha dimostrato negli anni di avere un talento fuori dal comune, conquistando anche gli Stati Uniti, dove è stato scelto per entrare a far parte della serie Trust, in onda su FX (in Italia su Sky Atlantic) per la regia di Danny Boyle.

Luca Marinelli, curiosità sulla sua vita privata

L’attore è figlio d’arte: suo padre è infatti il doppiatore Eugenio Marinelli. Molto riservato sulla sua vita personale, ha una compagna, Alissa Jung, attrice e pediatra tedesca molto impegnata nel sociale con la Ong Pen Paper Peace. I due si sarebbero conosciuti sul set della fiction “Maria di Nazaret“, in cui interpretavano i ruoli di Maria e Giuseppe. Luca Marinelli ha lavorato anche nel videoclip della canzone ‘Niente di strano’, cantata dal cantautore suo amico Giorgio Poi, ed è stato protagonista della miniserie “Fabrizio De André – Principe libero”.

Non mancano nel suo curriculum lavori al fianco di star planetarie come Charlize Theron, con cui ha recitato in “The Old Guard”, su Netflix.

