L’allarme Coronavirus continua a dilagare nonostante i provvedimenti presi e Ricciardi avverte: “A Milano e a Napoli il virus è fuori controllo”.

Non si placa l’emergenza Coronavirus e i dati appaiono preoccupanti. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha emanato il nuovo Dpcm per tutelare la salute degli italiani e combattere il virus. Giuseppe Conte si è giocato anche una carta importante, la richiesta di aiuto a dei personaggi molto particolari, nel tentativo di far comprendere l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Nonostante tutte le misure messe in atto per contrastare il Coronavirus, la situazione non sembra migliorare e Walter Ricciardi avverte: “A Roma e a Napoli il virus è fuori controllo”. Scopriamo nei dettagli cosa ha detto il professore di Igiene Generale.

Coronavirus, parla Ricciardi e avverte: “Fuori controllo”

Walter Ricciardi è professore di Igiene Generale ed è il consigliere di Roberto Speranza, Ministro della Salute. Le sue parole, tratte dal webinar, un seminario tenutosi su internet, appaiono preoccupanti. Secondo Ricciardi, il Coronavirus in città come Roma e Napoli è fuori controllo. Secondo il professore, c’è stata troppa confusione sulle decisione prese e anche un certe ritardo: bisogna agire “al momento giusto e non quando è troppo tardi”. Ricciardi aggiunge che la politica deve dimostrarsi coraggiosa e perché “senza sicurezza e salute non può esserci una buona economia”. Walter Ricciardi insiste sull’importanza della tempestività e afferma che stiamo entrando in una fase molto critica. Aggiunge che, forse, non si è fatto tutto quello che si sarebbe dovuto fare. Il professore si esprime anche riguardo la pressione sugli ospedali e sui laboratori diagnostici, settori che hanno bisogno di sostegno e aiuto.

Un messaggio importante quello del professor Ricciardi, che forse riuscirà a sensibilizzare ulteriormente la popolazione sul difficile momento che stiamo attraversando. Bisogna rispettare tutte le misure anti-contagio stabilite dalla sanità e agire in modo responsabile. La salute è un bene prezioso che deve essere tutelato in ogni modo possibile.

