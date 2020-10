Domenica In, tutti gli ospiti del 25 ottobre: ci sarà anche l’amatissimo attore; tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Domenica 25 ottobre 2020 andrà in onda, come sempre, una nuova ricchissima puntata di Domenica In. Come ogni fine settimana, Mara Venier è pronta a tenere compagnia al pubblico, insieme a tantissimi ospiti. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese. In studio dalla Zia Mara, ci sarà anche un amatissimo attore! Ecco le anticipazioni della prossima puntata, anticipate da TvBlog.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Domenica In, tutti gli ospiti del 25 ottobre: ci sarà anche l’amatissimo attore Marco Bocci

Pronti per una nuova puntata di Domenica In? Mancano pochi giorni al nuovo appuntamento con il talk di Rai Uno e la padrona di casa Mara Venier è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti. A partire da Ezio Greggio, che aprirà la settima puntata della trasmissione. Ci sarà l’amatissimo cantante Francesco Gabbani, vincitore di Sanremo Giovani e Sanremo Big. Ma non è tutto: ci sarà anche un amatissimo attore, apprezzato soprattutto dalle donne. Si tratta di Marco Bocci, che tra le altre cose parlerà della sua nuova esperienza da scrittore. Di recente, infatti, è uscito il suo primo romanzo, “In provincia si sogna sbagliato”.

Ci sarà inoltre un talk dedicato alle parole del Papa a favore delle unioni civili per i gay. Insomma, una puntata ricca di argomenti e ospiti super interessanti. Non ci resta che attendere il prossimo attesissimo week end. Appuntamento a domenica 25 ottobre, alle ore 14 su Rai Uno. La zia Mara è già pronta a tenervi compagnia per tutto il pomeriggio! Chi seguirà la puntata?

Mara Venier pronta a dire addio?

Un’edizione che ci tocca godere fino in fondo, quella attuale di Domenica In. Si, perché, a quanto pare, sarà l’ultima con Mara Venier. Secondo quanto è emerso nelle ultime settimane, la conduttrice veneziana sarebbe pronta a dire addio al programma di Rai Uno, per dedicare più tempo alla famiglia e al marito Nicola Carraro. Sarà davvero così o la Zia Mara ci ripenserà? Staremo a vedere! Noi, ovviamente, speriamo di rivederla anche il prossimo anno!