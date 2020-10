Elisa Isoardi, ‘esito della visita’: brutte notizie in arrivo, Ballando a rischio?

In un suo video caricato su instagram, Elisa Isoardi ha svelato l’esito della visita alla caviglia: ‘Ballando con le Stelle’ è a rischio?

Brutte notizie in arrivo per Elisa Isoardi. Dopo il piccolo infortunio della settimana scorsa, purtroppo, le condizioni di salute dell’ex colonna portante de ‘La Prova Del Cuoco’ non sembrerebbero affatto migliorare. Certo, nel corso della puntata scorsa di ‘Ballando con le Stelle’, la conduttrice ha ugualmente ballato. E, nei giorni seguenti, si è recata negli studi televisivi per provare una nuova coreografia in vista della prossima puntata. Con il passare dei giorni, però, la situazione è nettamente peggiorata. Tanto che, qualche ora fa, ha ritenuto necessario fare una visita presso Villa Stuart a Roma. Ecco, ma come sarà andata? Purtroppo, vi anticipiamo, per nulla bene! Anzi, come raccontato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che, purtroppo, non ci siano buone notizie in arrivo per lei e, quindi, per Raimondo Todaro. Perché? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisa Isoardi svela l’esito della visita medica: brutte notizie in arrivo

Nonostante abbia iniziato nuovamente a provare in occasione della prossima puntata di ‘Ballando con le Stelle’, le condizioni di salute di Elisa Isoardi sono nettamente peggiorate. Per questo motivo, come raccontato precedentemente, ha ritenuto opportuno sottoporsi ad un’accurata visita medica. Ecco, com’è andata a finire? Purtroppo, non bene! Come raccontato dalla diretta interessa in un suo brevissimo video, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ non soltanto dovrà stare in assoluto riposo, ma dovrà anche avere un’ingessatura di zinco. Insomma, una notizia per nulla piacevolissima, c’è da ammetterlo. Infatti, a corredo di questo breve video, la Isoardi non ha potuto affatto nascondere di non avere un umore al top. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Ovviamente, appena appresa la brutta notizia, i suoi più cari ed affezionati sostenitori non hanno potuto fare a meno di dimostrarle tutto il loro affetto.

Questi ne sono soltanto alcuni. In realtà, vi assicuriamo, sono numerosissimi i messaggi giunti a corredo del video che, immediatamente, hanno provveduto ad incoraggiarla

Ballando con le Stelle è a rischio?

Cosa succederà, quindi, con ‘Ballando con le Stelle’? La sua partecipazione potrebbe essere a rischio? A quanto pare o, perlomeno, fino a questo momento, non se ne parla proprio. Certo, per la puntata prevista per Sabato prossimo, molto probabilmente, ci sarà soltanto Raimondo Todaro. E, poi, si vedrà in seguito. Una cosa, però, è certa: Elisa Isoardi è forte e decisa a voler tornare sulla pista da ballo. Noi non vediamo l’ora, ovviamente.

