Sapete l’età di Emma Marrone? Il giudice di X Factor e famosissima cantante in Italia festeggia il suo compleanno il 25 maggio!

Emma Marrone è una delle cantanti più affermate in Italia: l’abbiamo conosciuta in qualità di allieva in Amici di Maria de Filippi prima che diventasse una vera star. La vittoria alla nona edizione del talent di Canale 5 le ha regalato il vero successo: ha partecipato al Festival di Sanremo, all’Eurovision, Mtv Awards, ai World Music Award. La salentina, nata a Firenze ma trasferita a pochi anni ad Aradeo, in provincia di Lecce, ha sempre avuto la passione per la musica. E’ arrivata in tv, su Sky, in qualità di giudice di X Factor e sta regalando tutta sé stessa. E’ amata ed apprezzata da tutti per la sua dolcezza ma anche per la sua determinazione: ma tutti conoscono la sua età? Vi sembrerà più piccola o più grande dei suoi anni?

Emma Marrone: conoscete l’età della cantante e giudice di X Factor?

Emma Marrone è davvero una donna incantevole: il suo stile un po’ rock ed il suo sorriso contagioso la rendono davvero unica. Ma sanno tutti quanti anni ha la dolce Emma? Beh, la nota cantante e giudice di X Factor è una classe ’84: il 25 maggio 2020 ha compiuto ben 36 anni! E proprio quest’anno il giudice di X Factor nel giorno del suo compleanno ha infiammato letteralmente Instagram con uno scatto bollente! Sdraiata per terra con indosso un body ha fatto innamorare i suoi 4,7 milioni di follower. Date un’occhiata:

La sua didascalia però ha scaldato il cuore di tutti: “Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo.

Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne.

Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani..Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più“.