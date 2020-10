Fedez, nuovo sconvolgente cambio look: così non l’avevate mai visto; ecco come si è mostrato sui social.

Ammettiamolo: siamo abituati ai ‘colpi di testa’ di Fedez. L’amatissimo rapper, infatti, ama cambiare il suo look e molto spesso decide di rivoluzionare la sua chioma. Stavolta, però, il marito di Chiara Ferragni ha davvero spiazzato tutti. Così non lo avevamo proprio mai visto, diamo un’occhiata!

Fedez, sconvolgente cambio look: così non l’avevate mai visto, le immagini su Instagram

Nuovo cambio look per Fedez, che qualche ora fa si è mostrato in una versione del tutto inedita. Il compagno della famosissima influencer Chiara Ferragni ha sfoggiato un colore del tutto nuovo. Il motivo di questo nuovo cambiamento? “Il circolo vizioso della ricrescita”, come ha scritto il rapper in una delle sue stories pubblicate qualche ora fa. Ma basta tenervi sulle spine, ecco il nuovo, super eccentrico, look di Fedez:

Eh si, proprio così! La chioma del rapper è diventata color verde! Una scelta inedita per il cantante, che era passato dal castano, al biondo platino, fino ad arrivare al muticolor. Il verde, però, non ea stato mai scelto da Fedez, che sceglie un colore che di certo non è passato inosservato.

Il post, come sempre quando si tratta dei Ferragnez, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan, che non hanno perso tempo a dire la propria sulla nuova ‘rivoluzione’ del look del loro beniamino! E voi, cosa ne pensate del nuovo cambio look di Fedez?

Fiocco rosa in arrivo per i Ferragnez

E tra un cambio look e l’altro, Fedez si prepara a diventare papà bis! La bellissima Chiara Ferragni, infatti, è di nuovo incinta! Il dolcissimo annuncio è arrivato sui social lo scorso primo ottobre. Un annuncio che ha reso felicissimi i fan, proprio come la conferma arrivata poche ore fa, sempre attraverso Instagram. “Ciao mia baby girl”, scrive l’influencer nel suo ultimo post. Ormai non ci sono più dubbi: Leone sta per avere una sorellina!