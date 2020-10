GF VIP 5, test di gravidanza nella casa: “Sei incinta”

Una concorrente del GF VIP 5 potrebbe aver richiesto un test di gravidanza: “Sei incinta”, ecco di chi si tratta

La quinta edizione del Grande Fratello Vip rimarrà sicuramente negli annali della televisione. Il reality show ha riserbato colpi di scena sin dalla prima puntata. In questa edizione abbiamo avuto: un abbandono dopo poche ore, due squalifiche (sino ad ora), l’Ares Gate, l’outing di Gabriel Garko ed ultimo (ma non per importanza) la rivelazione sulla falsa storia d’amore tra Adua e Massimiliano. Senza contare ovviamente le vicende che accadano all’interno della casa più spiata d’Italia. Un’edizione storica, nel vero senso della parola. I colpi di scena, però, sembrerebbero non essere finiti. Una concorrente avrebbe richiesto un test di gravidanza.

GF VIP 5, test di gravidanza per una concorrente: è incinta?

Nell’edizione dell’edizioni potrebbe essere un nuovo e clamoroso colpo di scena. Il popolo del web, al quale non scappa mai nulla, ha fatto notare, soprattutto su Twitter, che Adua Del Vesco pare abbia chiesto un test di gravidanza. Al momento ovviamente sono delle supposizioni, riprese tra l’altro dagli utenti che cinguettano sul popolare social network. La notizia dunque è da prendere con le pinze, ma se fosse vero saremmo di fronte ad un’altra grande sorpresa. Gli utenti che seguono la diretta del GF VIP 5 su Mediaset Extra, inoltre, hanno riportato un dialogo tra Adua e Dayane Mello, che le dice: “Secondo me sei incinta“. Non sappiamo se le sensazioni della modella brasiliana siano azzeccate o meno, fatto sta che la notizia della presunta gravidanza di Adua, o meglio di Rosalinda, è divenuta già virale sul web. Al momento la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, ma è probabile che ne parli nel corso della diretta di domani sera su Canale 5.

Adua Del Vesco, appena due settimane fa, aveva dichiarato: “Se il mio fidanzato mi chiedesse di fare un figlio, io lo farei subito“. Rosalinda, dunque, ha voglia di maternità e se la tanto attesa notizia dovesse arrivare nella casa del GF VIP, la Del Vesco resterebbe nella storia della televisione italiana. L’attrice ha già emozionato il pubblico con la sua storia ‘strappalacrime’, ma questa notizia avrebbe veramente del clamoroso. Sarebbe la prima volta, infatti, che una concorrente del Grande Fratello scopre di essere incinta durante la permanenza nella casa. Negli altri reality show, invece, è già successo ed ha visto protagonista Paola Caruso. La modella scoprì di aspettare un bambino durante l’esperienza all’Isola dei Famosi in Spagna.