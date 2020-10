GF Vip, colpo di scena: il gesto inaspettato di Pierpaolo Pretelli, c’entra Elisabetta Gregoraci.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato sempre più nel vivo: la quinta edizione del reality show di Canale 5 sta appassionando sempre più i telespettatori, che seguono con passione le vicende della casa più spiata della tv. Merito del cast super stellare messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone della trasmissione. E, tra i protagonisti assoluti di questa edizione, ci sono senza dubbio Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Sin dai primi giorni, i due si sono avvicinati moltissimo, dando vita a quella che è stata definita un’ “amicizia speciale”. Per Pierpaolo, però, c’è qualcosa in più e, dopo i continui ‘paletti’ di Elisabetta, ha deciso di parlarle chiaramente. Ecco cosa si sono detti questo pomeriggio, durante quelle che potrebbero essere le ultime ore insieme nella casa, essendo Elisabetta in nomination.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, è davvero finita? Il ‘flirt’ più acceso di questo Grande Fratello Vip sembra essere arrivato davvero ai titoli di coda. Nonostante l’ex velino e la showgirl calabrese si mostrino ancora molto vicini, pare proprio che Pierpaolo si stia ‘rassegnando’. La Gregoraci, infatti, non è riuscita a lasciarsi andare nel corso della sua esperienza nella casa, nonostante veda in Pierpaolo un punto di riferimento e una persona speciale. Dal suo canto, Pretelli ammette di essere molto più avanti rispetto a lei, non esitando a parlare d’amore. Questo pomeriggio, i due hanno chiacchierato sul divano, e Pierpaolo ha aperto il suo cuore: “Ho fatto tutto in maniera naturale, ho provato delle belle emozioni con te. Se non ci fossero stati tutti i paletti che giustamente mi hai posto, sarebbe stato un rapporto in crescendo e mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro“. Parole forti, quelle di Pierpaolo, che però ammette che la mancanza di certezza da parte di lei gli ha impedito di ‘accelerare’. Ma sembra proprio che l’ex velino sia deciso a mollare la presa “In questi due giorni non ho dormito per niente e mi sono detto: è inutile che vado avanti da solo. E mi sono detto anche: meno male che ho decelerato, sennò mi prendevo una tramvata contro il muro.”

“Se mi vedi più freddo è perché sto lavorando su me stesso, non ho nulla contro di te”, aggiunge Pierpaolo. Il bel Pretelli avrà deciso di mettere davvero un punto al suo ‘corteggiamento’ verso la Gregoraci? Staremo a vedere! Nel frattempo, Elisabetta è in nomination con Guenda Goria e Dayane Mello. Chi sarà la meno votata?