Guardatelo bene, lo riconoscete? E’ uno degli attori del momento, amatissimo dal pubblico, ecco di chi si tratta, non indovinereste mai!

Guardate bene questo bimbo moro dagli occhi e il sorriso dolcissimi. Lo riconoscete? Di sicuro possiamo dirvi che è un personaggio molto amato, anzi è uno degli attori del momento, perché il suo lavoro è davvero sotto i riflettori in queste settimane. Anche lui, come spesso accade tra i personaggi famosi e non, ha pubblicato qualche tempo fa questo scatto in cui era piccolo e spensierato, emozionando e divertendo i suoi tantissimi fan. Spesso, infatti i vip pubblicano loro foto del passato, in cui mostrano com’era la propria vita prima del successo. La vera sfida è riconoscerli, perché spesso negli anni sono completamnte cambiati. Non è il caso di questo splendido attore, che ha conservato negli anni la stessa espressione dolce e serena che ha in questa foto. Avete capito di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Guardatelo bene, lo riconoscete? E’ un attore amatissimo dal pubblico, ve lo sveliamo subito!

Il bambino nella foto oggi è un amatissimo attore ed è considerato un vero e prorio sex symbol dal pubblico femminile, visto il suo fascino e la sua bellezza. Il suo nome in questo periodo è ovunque, grazie alla serie tv che sta andando in onda su Rai Uno e che lo vede protagonista. Beh, di certo ora non ci sono più dubbi. Stiamo parlando proprio di lui, Luca Argentero. Ex concorrente del GF, Argentero negli anni si è fatto apprezzare per il suo talento di attore e per tante altre sue caratteristiche e ancora oggi è super amato dal pubblico, grazie anche al grande successo della fiction ‘Doc – Nelle tue Mani’, che va in onda su Rai Uno. Nella foto del passato che ha pubblicato, se si guarda con attenzione, è possibile anche riconoscere Luca, nonostante gli occhi chiusi e i tanti anni trascorsi.

Di sicuro possiamo dire che il fascino continua a contraddistinguere la figura di Argentero, che fa davvero impazzire il pubblico femminile. Anche a voi piace?