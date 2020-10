I Soliti Ignoti, tensione in studio: Amadeus costretto a intervenire durante la puntata dello show del preserale di Rai Uno.

Una puntata ‘particolare’ quella de I soliti Ignoti andata in onda qualche sera fa. Una puntata in cui ci sono stati attimi di gelo nello studio del celebre quiz di Rai Uno. Si, perché, durante il gioco, la concorrente ha ‘accusato’ una degli ignoti di averla fatta sbagliare, fornendo un indizio fuorviante. Ma Amadeus non ci sta e non ha potuto non replicare alle sue parole. Scopriamo di più.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

I Soliti Ignoti, tensione in studio: Amadeus costretto a intervenire e riprendere la concorrente

Chi segue I soliti Ignoti sa che l’obiettivo dei concorrenti del quiz è quello di indovinare le professioni di una serie di ignoti presenti nello studio. Ignoti che aiutano il concorrente attraverso alcuni indizi, spesso velati, che suggeriscono il proprio lavoro. Qualche sera fa, però, è stato proprio un indizio a mettere in difficoltà una delle concorrenti. O, almeno, è quello che lei ha dichiarato: “Quell’ignota mi ha fatto sbagliare”. Come ha reagito Amadeus? Con una bella tirata d’orecchi alla concorrente in questione. Il conduttore è intervenuto in difesa dell’ignota, sottolineando il fatto che non fosse stata assolutamente colpa sua. “La concorrente di cui parli, Susanna, ti ha dato come indizio: “Quello su cui lavoro viene poi usato da altri”, e quello può riferirsi sia alle cannucce che hai costumi”, precisa Amadeus. Tra le due opzioni da scegliere, infatti, c’erano “Produce cannucce biodegradabili” e Disegna costumi per pattinaggio sui ghiaccio”, e l’identità dell’ignota in questione era la seconda.

Insomma, quando c’è da intervenire, Amadeus non esita a fare chiarezza sulle dinamiche del gioco. Un gioco che, da tantissimi anni, fa compagnia al pubblico. E voi, seguite il quiz del preserale di Rai Uno? Il meccanismo è davvero intrigante, non perdetevelo! E Amadeus sta per iniziare anche l’avventura con AmaSanremo: 5 prime serate, a partire dal 29 ottobre, durante le quali saranno scelti i 6 finalisti ufficiali di Sanremo Giovani ( un amatissimo volto di Canale 5 è stato escluso!) Noi non vediamo l’ora!