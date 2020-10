Matilde Brandi ritorna sui social dopo il Grande Fratello Vip: le prime parole

A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è ritornata sui social: le sue parole.

È stata l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi. A distanza di più di un mese dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il percorso dell’ex ballerina è clamorosamente terminato. Un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, sin dal primo momento, la romana aveva dimostrato di essere un’ottima leader e, soprattutto, compagna di avventura. Eppure, però, il pubblico italiano ha voluto che il suo percorso non continuasse affatto. E così, al ‘ballottaggio’ con Andrea Zelletta, ha dovuto dire ‘addio’ ai suoi compagni di viaggio. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione dal famoso reality di canale 5, la Brandi ha deciso di rompere il silenzio. E, soprattutto, di ritornare sul suo canale social ufficiale. Sul quale, ancora prima di entrare nella casa di Cinecittà, era attivissima e super seguitissima. Ecco le sue prime parole social.

Matilde Brandi ritorna sui social dopo il Grande Fratello Vip: le sue parole

A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione al Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è ritornata a casa. E, soprattutto, è ritornata sui social. Sappiamo benissimo che, sul suo canale Instagram, l’ex ballerina è molto attiva. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, a ritorno dalle vacanze scorse, la romana ha vissuto un episodio davvero spiacevole. Ma non è affatto finita qui. Perché, appena ritornata alla vita ‘normale’, la Brandi non ha affatto potuto fare a meno di salutare anche i suoi numerosi sostenitori.

‘Ciao ragazzi, eccomi torna a casa mia. La casa del Grande Fratello Vip mi manca, ma sono contenta di aver fatto una delle esperienze più forti della mia vita’, ha iniziato a dire Matilde Brandi sul suo canale social ufficiale, ringraziando tutti coloro che l’hanno seguita e supportata.

