Raoul Bova è dimagrito 20 kili: la trasformazione dell’attore sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma ha lasciato tutti senza parole.

E’ uno degli attori italiani più famosi nel nostro paese. Raoul Bova è nato a Roma il 14 agosto del ’71 e dopo aver iniziato una carriera sportiva in piscina e dopo essersi prestato al servizio militare, nel ’91 è entrato in tv. Il suo primo ruolo da protagonista è arrivato in ‘Piccolo grande amore’, film di Carlo Vanzina: da quel momento la sua carriera è stata in salita fino a diventare uno degli uomini più amati dal pubblico del grande schermo ma non solo! Il suo bell’aspetto ha sempre fatto sognare migliaia di donne. Quest’ultime hanno notato un drastico cambiamento in lui: Raoul è apparso sul red carpet della Festa del Cinema di Roma e tutti hanno notato lo stesso particolare. E’ visibilmente dimagrito, e non poco! Ecco la foto.

Raoul Bova ha perso 20 kili: la trasformazione dell’attore sul Red Carpet ha scosso tutti

Raoul Bova ha lasciato tutti senza parole quando si è mostrato sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma: il noto attore romano è apparso piuttosto dimagrito e nessuno ha potuto fare a meno di chiedere cosa fosse successo. Voi non l’avete ancora visto? Ecco uno scatto del bel Bova in compagnia della sua compagna, Rocio Munoz Morales.

Tutti hanno notato il drastico cambiamento dell’attore che ha poi dichiarato di aver perso 20 kili. Ha perso la sua mamma ed il suo papà a distanza di un anno e mezzo, il lavoro non andava bene perchè si era rotto una gamba: sono questi i motivi per il quale il bel Raoul ha perso tutti questi kili. Li ha confessati a Tv Sorrisi e Canzoni. Ha ritrovato però la sua tonicità ed energia: è sorridente infatti sul red carpet vicino la sua dolce metà con cui condivide la vita dal 2012.

Sul suo canale Instagram i fan non hanno fatto altro che scrivere: “Quanto sei dimagrito”, “Sei troppo magro” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto questo post.