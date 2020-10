Vi ricordate di Simona Salvemini nella casa del Grande Fratello? Ecco com’è cambiata a distanza di anni: bellezza disarmante.

Correva l’anno 2006 quando, a distanza di ben sei anni dalla messa in onda della prima puntata, Simona Salvemini prendeva parte alla sesta edizione del Grande Fratello. Giovanissima e bellissima, la milanese, sin dal suo primo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha saputo catturare immediatamente l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Il suo percorso, d’altra parte, è stato davvero memorabile. Impossibile, infatti, dimenticare della splendida storia d’amore che, proprio sotto i riflettori di Canale 5, la Salvemini ha dato inizio con Filippo Bisciglia. Ecco. Da quel preciso momento, lo sappiamo benissimo, sono passati circa 14 anni, ma com’è esattamente cambiata la bellissima Simona? Come dicevamo precedentemente, al momento della sua prima partecipazione televisiva, l’ex gieffina era davvero bellissima. Adesso, invece, com’è cambiata? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la sua bellezza è davvero disarmante.

Simona Salvemini, com’è cambiata dopo il Grande Fratello?

In compagnia di Laura Torrisi, Francesca Cipriani, Filippo Bisciglia e tantissimi altri personaggi, Simona Salvemini è stata una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello. Da quel momento, lo dicevamo precedentemente, sono passati circa quattordici anni, ma com’è cambiata esattamente la milanese? Nel corso della sua prima esperienza televisiva, la Salvemini si è completamente contraddistinta per la sua bellezza ed immensa simpatia, oltre che per la sua storia d’amore con l’attuale conduttore di ‘Temptation Island’. La domanda adesso, avete ragione, sorge spontanea: com’è cambiata nel corso degli anni? Beh, ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, nonostante siano passati più di dieci anni dalla sua prima esperienza televisiva, Simona è cambiata davvero pochissimo. E, soprattutto, la sua bellezza ha raggiunto dei lavori davvero disarmanti. Siete curiosi di saperne di più?

Ebbene si. È proprio questa una delle immagini che abbiamo voluto mostrarvi com’è Simona Salvemini adesso dopo il Grande Fratello. Il suo profilo Instagram, vi assicuriamo, è ricco di scatti fotografici davvero da urlo. E, soprattutto, che risaltano al massimo la sua immensa bellezza.