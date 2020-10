Uomini e Donne, Michele conteso tra Roberta e Carlotta: che lavoro fa?

Michele Dentice è uno dei cavalieri di Uomini e Donne che, attualmente, risulta essere conteso tra Roberta e Carlotta: sapete che lavoro fa?

Insieme a Biagio e Paolo, entrambi nuovi corteggiatori di Gemma Galgani, e di tantissimi altri, Michele Dentice è uno dei ‘nuovi’ cavalieri di Uomini e Donne. Fisico muscoloso e prestante, sguardo magnetico e sorriso da togliere il fiato, sono alcune delle caratteristiche che il giovane napoletano ha sfoggiato. E che, soprattutto, hanno conquistato il parterre femminile. Ed, in particolare, Carlotta Savorelli e Roberta Di Padua. Con le due dame, lo sappiamo benissimo, il cavaliere ha iniziato una frequentazione. E, a quanto pare, il suo cuore, fino a questo momento, sembrerebbe protendere per la romana. La domanda, però, che adesso sorge spontanea è: cosa sappiamo su di lui? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato dei suoi anni. Ma che lavoro fa, invece? Siete curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Uomini e Donne, sapete che lavoro fa Michele Dentice?

Michele Dentice, lo sappiamo benissimo, è uno dei cavalieri di Uomini e Donne che, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. E, d’altra parte, notando il suo immenso fascino, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco, la domanda che, adesso, vi facciamo, però, è un’altra: sapete che lavoro fa il cavaliere conteso tra Roberta Di Padua e Carlotta Savorelli? Come dicevamo precedentemente, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua età e della sua vita privata, eppure questo aspetto professionale, fino a questo momento, non l’avevamo mai trattato prima d’ora. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi sveliamo qualche piccolo indizio. Con un fisico muscoloso e prestante, secondo voi, che tipo di lavoro poteva mai svolgere? Si, avete indovinato: è dedito al mondo dello sport. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Michele abbia in gestione una palestra a Quarto, un comune in provincia di Napoli. Ma le ‘sorprese’, badate bene, non sono affatto a terminate qui. Scopriamo insieme ogni cosa.

Oltre ad essere il gestore di una palestra a Quarto, sembrerebbe che Michele Dentice abbia avuto un percorso di studi proprio mirato a questo. Non soltanto è, infatti, laureato in Scienze Motorie con il massimo dei voti, ma sembrerebbe che sia intenzionato anche a prendere una seconda laurea in Nutrizione sportiva.

