Uomini e Donne, Roberta Di Padua: avete mai visto il suo ex compagno? È il fratello di un tronista della trasmissione di Maria De Filippi!

Uomini e Donne si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico. Soprattutto in questa nuova edizione, in cui il nuovo format si è rivelato una trovata vincente: la scelta di unire trono Over e trono Classico ha regalato alla trasmissione dinamiche e intrighi sempre più interessanti! E, tra le protagoniste assolute di questa stagione c’è lei, Roberta Di Padua. Da qualche anno nel parterre dell’Over, la dama è una delle più apprezzate della trasmissione: anche il tronista Davide Donadei non è rimasto indifferente al suo fascino! Ma, in questo momento, Roberta ha occhi solo per il bel Michele Dentice, conteso proprio tra lei e Carlotta. Come finirà? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul passato della bellissima dama, mamma di un bambino nato da una precedente relazione. Ma sapete chi è il suo ex compagno? È il fratello di un tronista di Uomini e Donne!

Roberta Di Padua è una delle dame più amate del Trono Over di Uomini e Donne. La bellissima dama originaria di Cassino, però, non è fortunatissima in amore: tutte le conoscente nate finora nello studio di Canale 5 non sono andate a buon fine. Andrà diversamente con Michele? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire di più sulla loro ‘turbolenta’ frequentazione. Ma forse non tutti sanno che, in passato, Roberta è stata legata al fratello di un ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi! Un tronista non proprio ‘fortunato’: parliamo di Federico D’Anguanno, che fu ‘cacciato’ dal programma dopo alcune segnalazioni di incontri con una corteggiatrice, senza telecamere. Ebbene, l’ex compagno di Roberta è proprio Giuseppe D’Anguanno, fratello dell’ex tronista: dalla loro relazione è nato Alex, nel 2013.

Un intreccio che forse non tutti conoscevano! Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Michele è la persona giusta e se finalmente Roberta ha trovato l’amore nella seguitissima trasmissione di Canale 5! E voi, state seguendo il loro percorso in trasmissione?