Chi è Mara Sattei, la compagna di lavoro scelta da Hell Raton nelle ‘Last call’ di X Factor: sapete che ha partecipato ad Amici? E’ la sorella maggiore di un noto rapper!

Giovedì 22 ottobre per X Factor 2020 è tempo di ‘Last Call’. I quattro giudici dovranno scegliere i tre talenti delle rispettive categorie da portare ai super attesi live. Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton hanno scelto quattro ‘aiutanti’ in questa ardua scelta. Manuelito potrà contare non solo sull’aiuto di Lazza, rapper e produttore discografico, ma anche su Mara Sattei per scegliere chi portare con sé tra Ale, Casadilego, Cmqmartina, Daria Huber, e Mydrama. In molti si stanno chiedendo chi è la splendida biondina con il caschetto che Hell Raton ha scelto come compagna di lavoro: oltre ad essere la sorella maggiore di un noto rapper, ha partecipato ad un noto talent italiano! Ecco tutto quello che c’è da sapere su Mara Sattei.

X Factor, Mara Sattei: età, Amici e chi è il suo fratello rapper

Mara Sattei sarà al fianco di Hell Raton nell’ardua scelta delle ‘Last call’. La giovane è nata a Roma il 28 aprile del 1995 ed il suo vero nome è Sara Mattei. E’ nota per essere la sorella maggiore di un famosissimo rapper italiano, Tha Supreme! E proprio come il fratello, lavora nell’ambito musicale. Si è aperta un canale Youtube nel 2008 ed in questo proponeva cover. Dopo 6 anni ha pubblicato il suo primo ep di canzoni prima di trasferirsi a Londra. Ha partecipato ad Amici di Maria de Filippi: grazie al suo provino entrò nella scuola più famosa d’Italia! La svolta lavorativa è arrivata nel 2017 con il brano ‘Mama oh’ prodotto dal fratello. Ha partecipato nell’album di Tha Supreme: la sua voce si può ascoltare in brani come ‘M12lano’ o ‘Spigoli’ insieme a Carl Brave. Giovedì 22 ottobre la vedremo su Sky al fianco di Hell Raton!