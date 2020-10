Ricordate Agata Reale, ballerina di Amici di Maria de Filippi nel gennaio 2007? La protagonista del talent di quella edizione non è cambiata affatto con il tempo: ecco cosa fa oggi.

Amici di Maria de Filippi è uno dei talent show più famosi e longevi della storia della tv italiana. Il programma va in onda dal 2001 ed è ideato e condotto da Maria de Filippi. All’inizio si chiamava Saranno Famosi: nel 2003 diventò ‘Amici’ per questioni legate a diritti d’autore della serie tv omonima. Nella scuola di Amici, sul palco del talent, sono stati tantissimi i talenti: anche chi non si è aggiudicato vincitore ha avuto una gran fortuna. Molti ballerini sono diventati professionisti del talent, i cantanti hanno avuto un enorme successo. Vi abbiamo mostrato Claudia della prima edizione…Ma ricordate Agata Reale? Ha partecipato al programma di Canale 5 dal gennaio al marzo 2007: ne è passato di tempo e tutti sono curiosi di sapere cosa fa oggi la ballerina e com’è cambiata nel tempo! Vi sveliamo tutto subito.

Amici di Maria de Filippi, ricordate Agata Reale? Cosa fa oggi e com’è cambiata nel tempo

Agata Reale nella scuola di Amici è stata una vera protagonista. L’edizione andata in onda nel 2007 fu vinta da Federico Angelucci: Agata però si classificò seconda! La ballerina fu molto criticata soprattutto da Alessandra Celentano ma nonostante ciò era un personaggio molto amato e seguito. Lo è tutt’oggi perchè il suo profilo Instagram conta 34,7 mila follower: mica pochi! Dopo la partecipazione al talent la Reale si è data al mondo del cinema recitando in ‘La voce degli occhi’. Ha continuato a lavorare in tv: nel 2009 ha fatto l’inviata per Verissimo, ha fatto la coreografa per il programma Leone Auz e per Batticuore. Su Sky ha condotto SMS ed è stata alla conduzione di ‘Danzare per la vita’. Di recente (maggio 2020) la ballerina siciliana ha avuto problemi di salute: è stata ricoverata in ospedale ma non si conoscono i motivi. E’ sposata con l’attore conosciuto su set Carmelo de Luca. Siete curiosi adesso di vedere se è cambiata con il tempo? La risposta è no! Date un’occhiata a questo post pubblicato sul suo canale social: