Per il lancio del suo nuovo singolo, Anna Tatangelo ha sfoggiato un look davvero da urlo: siete curiosi di conoscere il prezzo delle scarpe?

Dal punto di vista professionale, lo abbiamo detto più volte, Anna Tatangelo sta vivendo uno dei momenti più belli. Reduce dal successo di ‘Guapo’, singolo cantato in collaborazione con il rapper Geolier, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha dato inizio ad un progetto lavorativo completamente inedito. E che, soprattutto, sta portando dei risultati davvero incredibile. Non è un caso, infatti, se il singolo ‘Guapo’ si è dimostrato, in un vero e proprio batter baleno, un tormentone estivo. Ed ha scalato letteralmente le vette di ciascuna classifica musicale. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Qualche settimana fa, infatti, è uscito il suo nuovo capolavoro musicale. Intitolato ‘Fra me e te’, il singolo con Gemitaiz si accinge ad ottenere un successo davvero assoluto. Anche perché noi l’abbiamo ascoltato e, vi assicuriamo, è davvero formidabile. Come lo è altrettanto il look sfoggiato per il lancio del singolo. Pantalone super aderente con diverse copertine disegnate sopra, un top nero super cortissimo e un paio di scarpe blu, Anna Tatangelo ha fatto completamente girare la testa a tutti. Siete curiosi di conoscere il prezzo delle scarpe, però?

Anna Tatangelo, sapete il prezzo delle scarpe sfoggiate per la foto del lancio?

Sempre bellissima con tutti gli outfti che sfoggia, Anna Tatangelo ha letteralmente incantato tutti i suoi sostenitori con il look da urlo utilizzato per il lancio del singolo ‘Fra me e Te’. Vestita con indosso un pantalone a sigaretta super aderente e un top di colore nero, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha sfoggiato un paio di scarpe con il tacco super a spillo davvero grandiosa. Rigorosamente di colore blu, che, tra l’altro, richiama al tema del pantalone, la cantante di Sora ha impressionato a tutti per la sua immensa bellezza ed eleganza. Ecco, la domanda sorge spontanea: siete curiosi di conoscere il prezzo delle sua scarpe? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la cifra è davvero da capogiro.

Stando a quanto si apprende dal sito web del brand a cui appartengono queste deliziose scarpe sfoggiate da Anna Tatangelo, sembrerebbe che il prezzo si aggirerebbe intorno ai 575 euro. Insomma, una cifra davvero da urlo, ve l’avevamo detto. Ma che, diciamoci la verità, ne valgono davvero tutti. Le scarpe, così come Anna Tatangelo, sono davvero splendide. Non lo trovate anche voi?

La vedremo presto in tv

E se dal punto di vista musicale Anna Tatangelo sta vivendo un momento davvero al ‘top’, sappiate che le sorprese non sono affatto terminate qui. Molto presto, infatti, vedremo l’ex colonna portante di Gigi D’Alessio in un noto programma televisivo nei panni di giudice. Noi non vediamo l’ora, voi?