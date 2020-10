La protagonista di questo scatto che arriva dal passato è oggi un’icona di bellezza che ha vinto anche il concorso di Miss Italia: riuscite a capire di chi si tratta?

La dolcissima bimba protagonista di questa foto del passato oggi è una delle icone di bellezza italiane che ha vinto anche il concorso di Miss Italia: riuscite a riconoscerla? Nell’immagine che vi abbiamo mostrato aveva sei anni e, come lei stessa afferma, aveva perso qualche dentino. Ancora adesso è biondissima ed è dotata di un viso angelico dallo sguardo magnetico. Di chi parliamo? Di Martina Colombari ovviamente! Attrice e modella italiana che a soli sedici anni ha conquistato il titolo della più bella d’Italia. La sua carriera è decollata inarrestabile sia nell’ambito della moda che in quello televisivo. Ha preso parte a diversi programmi come conduttrice ed ha lavorato come attrice in serie di grande successo come Un Medico in famiglia e Carabinieri.

La protagonista di questo scatto del passato è Martina Colombari, ex Miss Italia

Martina Colombari è molto impegnata nel sociale come dimostra la sua partecipazione a diverse cause importanti, come “Giochi senza barriere” per l’utilizzo dello sport come terapia di supporto fisico e psicologico per i bambini che utilizzano protesi degli arti. La sua bellezza è rimasta invariata, come testimoniano le foto che condivide sul suo profilo Instagram dove possiamo ammirare la sua forma fisica perfetta. Oggi quarantacinquenne, Martina Colombari è stata duramente attaccata qualche tempo fa proprio in merito al suo peso. La ex Miss Italia, che in questa foto del passato appariva come una bimba dall’aria dolcissima e buffa, è dotata di un talento e di un’eleganza innati. Oggi la celebre attrice e modella è mamma di Achille, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Alessandro Costacurta. Amatissima e dalla bellezza eterea e senza tempo, Martina Colombari è una delle icone del panorama italiano.

Anche da piccolissima Martina Colombari era davvero dotata di una bellezza incredibile, non siete d’accordo?