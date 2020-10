GF VIP, la contessa Patrizia De Blanck a rischio squalifica? La concorrente ha violato il regolamento: ecco cosa sta succedendo.

Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP è Patrizia de Blanck. Regala ogni giorno scoop sul suo passato, risate e dolci parole ai suoi coinquilini che ormai non possono più fare a meno di lei. Ricordate nei primi giorni si spogliò completamente nuda avanti le telecamere? La contessa è davvero unica e riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione. La casa negli ultimi giorni si è infuocata particolarmente per gli scontri tra i concorrenti: ricordiamo tra gli ultimi quello tra Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci. Nelle ultime ore però è balzato agli occhi di tutti un episodio che sta facendo estremamente discutere. La contessa De Blanck ha violato il regolamento? Su Twitter molti fan del programma se ne sono accorti: ecco cosa sta succedendo.

GF VIP, contessa De Blanck a rischio squalifica? Cosa sta succedendo

E’ in corso una bufera sul web contro la contessa De Blanck che secondo alcuni avrebbe portato un orologio con sè nella casa. I concorrenti, come ben tutti sapranno, non possono conoscere l’orario all’interno della Casa. La De Blanck pare abbia confessato di avere un orologio o forse una bilancia con sé. Quando gli autori in serata hanno detto ai concorrenti un orario, è intervenuta subito la contessa ‘Non è vero’. Al suo coinquilino Enock ha rivelato mimando di avere un orologio: l’ha portato con sé in camera sua per mostrarglielo. Questo è il video in cui si nota quanto appena detto:

Portare con sè un orologio è vietato secondo il regolamento del programma: la contessa De Blanck rischia dunque la squalifica? Non ci resta che attendere la puntata in diretta che andrà in onda questa sera di venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5.