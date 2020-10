Coronavirus, Vincenzo De Luca è pronto a chiudere la Campania per l’aumento considerevole dei contagi? I napoletani rispondono proprio così!

La notizia è stata diffusa qualche ora fa. E, tra l’altro, ve l’abbiamo riportata anche noi in un nostro recentissimo articolo. A causa di un’impennata di casi di Coronavirus, il presidente della regione Campania ha chiesto un immediato intervento del Governo per chiudere definitivamente la sua regione. Stando al bollettino delle ore 17:00, le persone che sono risultate positive al Covid-19 oggi, Venerdì 23 Ottobre, sono circa 2280. Insomma, dei numeri davvero considerevoli, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, non si vedevano da diversi mesi. È proprio per questo motivo che, per evitare una situazione peggiore a questa, Vincenzo De Luca ha chiesto un lockdown per circa 40 giorni. Insomma, l’intento del presidente della regione Campania è chiaro a tutti: vuole chiudere la regione per evitare ulteriori peggioramenti. Ecco, ma sapete qual è stata la reazione dei napoletani a questa proposta? A darcene notizia è stato Gigi Lista. Sul suo canale Facebook ufficiale, il giovane napoletano ha mostrato le immagini di un flash mob che si sta svolgendo proprio in questi istanti. Ecco di che cosa parliamo.

Coronavirus, De Luca chiude la Campania? I napoletani reagiscono proprio così

Si sta svolgendo proprio in questi istanti un vero e proprio flash mob a Napoli. A darcene notizia, come dicevamo precedentemente, è stato Gigi Lista. Sul suo canale Facebook ufficiale, il giovane napoletana sta condividendo le immagini di questa manifestazione a cui hanno preso parte tantissimi concittadini in seguito alle misure restrittive di Vincenzo De Luca. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, i casi di Coronavirus stanno aumentando notevolmente in tutta Italia ed, in particolare, anche a Napoli. È proprio per questo motivo che, oltre al coprifuoco che partirà da questa sera, la chiusura totale della scuole e il divieto della mobilità tra Comuni, il presidente della regione Campania ha chiesto al governo, pochissime ore fa, il lockdown totale. Una decisione incredibile, c’è da ammetterlo. E che per tantissimi napoletani è davvero difficile da mandare giù. È proprio per questo motivo che questa sera hanno deciso di scendere in piazza.

Insomma, la reazione dei napoletani, vi assicuriamo, è stata davvero incredibile. E ce ne da ampia testimonianza questa diretta condivisa da Gigi Lista. Cos’altro succederà ancora? Staremo a vedere!