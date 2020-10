Anche Francesco Boccia, il Ministro degli Affari Regionali, è risultato positivo al Coronavirus: l’annuncio ufficiale è appena arrivato.

L’annuncio ufficiale è appena arrivato: Francesco Boccia è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è trapelata sul profilo Facebook ufficiale del Ministro degli Affari Regionali poco meno di un’ora fa. Stando a quanto si apprende da queste parole scritto a corredo di questo post, sembrerebbe che il ministro sia da giorni in isolamento e che, soltanto adesso, abbia avuto la notizia della sua positività al Covid-19. Nei giorni scorsi, infatti, vi abbiamo parlato dell’annuncio della sua compagna, Nunzia Di Girolamo. E del fatto che lei, dopo un incontro a Benevento con una persona a lei molto cara, ha deciso di isolarsi completamente dal nucleo della sua famiglia. E di essere risultata, quindi, positiva al Coronavirus dopo qualche giorno. È proprio per questo motivo che anche il Ministro degli Affari Regionali ha deciso di porsi in isolamento da diverso tempo. Purtroppo, però, la brutta notizia è arrivata ugualmente. Ecco tutti i dettagli.

Francesco Boccia positivo al Coronavirus: la notizia appena arrivata

‘Sono anch’io positivo al SARS-CoV-2. Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni’, sono proprio queste le parole che Francesco Boccia ha utilizzato per annunciare di essere risultato anche lui positivo al Coronavirus. Qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, è risultata contagiata dal temibile virus cinese la sua compagna, Nunzia De Girolamo. E adesso, a distanza di giorni, anche il Ministro degli Affari Regionali. ‘Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa’, ha continuato a dire il ministro. Ribadendo, tra l’altro, di quanto sia necessario ed indispensabile essere ‘tutti responsabili, prudenti e rigorosi’. Ed, ovviamente, di quanto sia importante non dimenticare mai di utilizzare a mascherina. E mantenere e rispettare le distanze.

Ovviamente, fin quando Francesco Boccia non risulterà negativo al tampone, il ministro degli Affari Regionali continuerà a svolgere il suo lavoro direttamente da casa. E, d’altra parte, è lui stesso ad averlo dichiarato.