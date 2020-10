Diego Conte oggi: cosa fa l’ex tronista di Uomini e Donne

Fu uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne: ricordate Diego Conte? Cosa fa oggi l’indimenticabile tronista e chi è la sua compagna.

Era il 2004 quando Diego Conte fece il suo ingresso a Uomini e Donne: inizialmente presentatosi per corteggiare l’allora tronista Luana Di Bella, rifiutato da quest’ultima che scelse un altro, nel 2005, Diego salì sul trono del dating show insieme a Francesco Lucchi. Al termine de suo percorso, la scelta ricadde su una corteggiatrice studentessa di Giurisprudenza, Annalisa Micchetti. I due sono una tra le coppie formatesi nel programma di Canale 5 che sono unite ancora oggi: Diego e Annalisa hanno infatti dato vita ad una bellissima famiglia. Finita la sua esperienza a Uomini e Donne, l’ormai ex tronista partecipò come concorrente al reality show “La Talpa” e nel 2007 prese parte al film “Bastardi”, di Federico del Zoppo.

Diego Conte, la sua bellissima famiglia e il suo lavoro oggi

Nonostante una crisi affrontata anni fa, Conte e la sua compagna si sono ritrovati ed hanno riacquistato la serenità: oggi sono più uniti che mai e da 2016 vivono insieme con i loro gatti e la piccola Ginevra, nata nel 2018. Come aveva dichiarato qualche anno in un’intervista a Visto, Diego non crede al matrimonio, ma alla famiglia sì ed è quello che con la sua donna è riuscito a costruire oggi. “Io ho una gran voglia di avere una famiglia – aveva detto Conte – ho lottato finora per farmi strada, però è inutile darsi tanto se non hai qualcuno vicino che condivide le tue giornate”. Oggi Diego Conte fa il dj su e giù per l’Europa. Per un po’ ha anche lavorato in tv, ma oggi lavora dietro le quinte come autore di programmi Sky, Mediaset, Rai. Tuttavia in tutti questi anni non ha mai abbandonato l’attività di pittore che lo appassiona tanto.

