Elisabetta Canalis, scatto infuocato: il vestito è aperto, sotto niente intimo

Elisabetta Canalis più bella che mai, lo scatto è infuocato: vestito aperto e sotto niente intimo, fan in delirio e pioggia di commenti.

Bellissima e dalla forma fisica perfetta, la splendida Elisabetta Canalis torna a catalizzare l’attenzione dei social. Seguitissima sul suo profilo Instagram, la celebre attrice e showgirl italiana, al momento risiede stabilmente negli Stati Uniti. Si è trasferita per seguire il marito, il chirurgo Brian Perri. Mamma di una splendida bambina, Elisabetta Canalis continua ad amare profondamente l’Italia e si tiene in contatto con i fan grazie ai social, aggiornandoli costantemente. Proprio qualche settimana fa una storia pubblicata su Instagram dalla showgirl aveva fatto sognare il popolo del web, quando l’asciugamano le era volato via. Qualche ora fa, Elisabetta Canalis ha infiammato di nuovo il pubblico con uno scatto di fuoco: vestito aperto e sotto niente intimo, spettacolare!

Elisabetta Canalis infiamma i social: vestito aperto e scollatura pazzesca

Ha raggiunto la fama insieme alla splendida Maddalena Corvaglia come la prima coppia storica di “Veline”. Talentuosa e amatissima dal pubblico, Elisabetta Canalis ha sempre prestato molta attenzione all’esercizio fisico. Appassionata di yoga, la bellissima showgirl mantiene una forma fisica davvero perfetta e i suoi scatti ne sono la dimostrazione. Proprio sul suo profilo Instagram, qualche ora fa, Elisabetta Canalis ha postato uno scatto davvero infuocato che ha mandato in delirio i fan: il vestito è aperto e sotto niente intimo, spettacolare! La modella è stata inondata da una pioggia di complimenti e like per la foto che la ritrae avvolta in un abito di un giallo/arancio intenso che mette in risalto la sua bellezza e femminilità. Curiosi di vedere l’immagine in questione? Vi accontentiamo subito, la trovate qui di seguito.

Elisabetta Canalis è una donna dalla bellezza e dal fascino davvero incredibili. Il suo talento e il suo carattere sempre allegro e positivo hanno conquistato il pubblico fin dal suo debutto. Siamo sicuri che continuerà a regalare grandi sorprese a tutti i follower che la seguono con passione!