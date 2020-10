Colpo di scena al GF Vip, Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: ha qualcuno fuori dalla casa? Incalzata da Alfonso Signorini la showgirl rivela tutta la verità.

È tornato il GF Vip, il celebre reality condotto da Alfonso Signorini che ogni settimana tiene incollati al televisione migliaia di telespettatori. La bella Elisabetta Gregoraci si ritrova tra i nominati e un momento particolare viene dedicato a lei e Pierpaolo Petrelli. In una clip la showgirl legge una lettera che ha scritto per lui, per salutarlo nel caso dovesse abbandonare la casa stasera. In un momento molto emozionante i due si incontrano in una stanza piena di palloncini e chiariscono ciò che è rimasto in sospeso tra loro. Incalzata da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto e rivela la verità: ha qualcuno fuori dalla casa? Il conduttore ha deciso di porre alla showgirl una domanda molto diretta: “Hai qualcuno che ti aspetta fuori dalla casa?”. La risposta è stata molto particolare.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: la verità

In questi giorni abbiamo assistito a dei veri colpi di scena all’interno della casa del GF Vip, soprattutto per un gesto inaspettato di Pierpaolo nei confronti della showgirl. Questa sera, durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiesto alla concorrente di rispondere alla domanda che sta tenendo in scacco il pubblico. E lei lo ha fatto. “Da quando sono qua dentro mi capita di pensare ad una persona” ha ammesso. Quella persona, però, non è Pierpaolo Petrelli. Incalzata dal conduttore, Elisabetta Gregoraci ha affermato che forse questo uomo misterioso non sa nemmeno del suo interesse verso di lui. Questo perché lei ci teneva a iniziare il suo percorso al GF Vip da sola. A questo punto Alfonso Signorini le ha chiesto se rimanendo nella casa possa esserci la possibilità che i suoi sentimenti per Pierpaolo cambino e pare che la risposta possa essere sì. Nonostante la showgirl abbia rivelato la verità, Pupo ci ha tenuto a dare un consiglio a Pierpaolo Petrelli. L’opinionista ha spiegato che, secondo lui, il giovane stia soffrendo molto e che la showgirl dovrebbe ammettere di non avere un grande interesse per lui se non sul lato fisico, per non fargli del male gratuitamente. Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a precisare di non aver mai mancato di rispetto a Pierpaolo Petrelli e che non le piace che passi il messaggio in cui il ragazzo stia soffrendo e lei no.

A quanto pare, Elisabetta Gregoraci è single, ma c’è qualcuno fuori dalla casa che occupa i suoi pensieri.