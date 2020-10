GF VIP, Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi hanno litigato furiosamente dopo aver assistito al video messaggio di Matilde Brandi: ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello VIP gli animi sono sempre più accesi: il clima si fa sempre più bollente! Proprio nella giornata di ieri, 22 ottobre, un video messaggio di Matilde Brandi mandato in onda nel salotto della casa di Cinecittà, ha fatto scoppiare una furiosissima lite tra i concorrenti, in particolare tra Elisabetta e Tommaso. “Il ruolo della prima donna ti sta bene, fatti dare un consiglio: a volte bisogna saper fare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi” sono state le parole rivolte a Tommaso Zorzi della concorrente uscita dal reality nell’ultima puntata andata in onda. La Brandi ha lanciato accuse contro Maria Teresa Ruta accusandola di essere uscita di scena una volta che lei non c’è più, non ha risparmiato neanche Guenda. “Fai qualcosa dentro la casa perchè anche se reciti Leopardi o Dante sarai sempre e solo al figlia della Ruta” sono state le parole per la Goria. Queste parole hanno fatto sbottare alcuni dei concorrenti: in particolare è nata una furiosa lite tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo in salotto.

GF VIP, lite furiosa nel salotto della casa: Elisabetta e Tommaso alzano la voce

Non appena finito il video messaggio di Matilde Brandi mandato sul maxi schermo nel salotto del GF VIP, è scoppiata una lite nella casa. “E’ una pazza, come fa a dire una cosa del genere. Mi sembra di cattivo gusto” è stato il commento di Tommaso Zorzi. “Ma poverina, se erano sue impressioni le diceva qua davanti. E’ facile ora fare la clip da casa” ha proseguito l’influencer milanese. “Alzi la mano chi l’ha sentita parlare così qua” ha chiesto ai suoi coinquilini. Nella casa tutti hanno iniziato a commentare l’atteggiamento di Matilde, qualcuno ha anche alzato la voce. E’ intervenuta Elisabetta Gregoraci: “Secondo me non è così, non aveva feeling con voi. Ti dà fastidio la verità. Parla di te e non di Mariateresa. Io adoro lei e non me lo togli dalla testa“. La risposta di Tommaso ha fatto innervosire non poco la conduttrice. “Sei un po’ para***a” ha replicato subito Tommaso. La Gregoraci ha sbottato letteralmente, con la voce alta ha risposto: “Io le voglio bene, non mi sentirai mai parlare male di lei. Perchè devo dire che ha sbagliato?“.