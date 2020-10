Ida Platano e Riccardo Guarnieri, clamoroso colpo di scena per l’amatissima coppia di Uomini e Donne: la rivelazione è davvero inaspettata.

Non hanno affatto bisogno di presentazioni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Volti storici e super amati di Uomini e Donne, i due hanno incantato e fatto innamorare milioni di italiani con la loro storia d’amore. Una relazione tanto splendida quanto tormentata, lo sappiamo benissimo. I due, come ricorderete senza alcun dubbio, si sono conosciuti all’interno del dating show di Canale 5. E, nonostante i loro alti e bassi, hanno formato una coppia a tutti gli effetti per circa due anni. Fino a quando, nonostante si pensasse che sarebbero convolati a nozze molto presto, si sono detti nuovamente ‘addio’. Non sappiamo esattamente cosa abbia spinto, ancora una volta, i due piccioncini a separarsi nuovamente. Fatto sta che, questa volta, la parola ‘fine’ alla loro storia d’amore sembrerebbe essere definitiva. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è la bellissima parrucchiera bresciana nel corso della sua intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’. In quest’occasione, però, l’ex dama del parterre di Uomini e Donne si è lasciata andare anche ad un clamoroso colpo di scena. Ecco cos’è successo esattamente.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, clamoroso colpo di scena: cos’è accaduto

Un vero e proprio colpo di scena quello che Ida Platano, nel corso della sua recentissima intervista a ‘uomini e Donne Magazine’, ha raccontato sulla sua storia d’amore, ormai naufragata, con Riccardo Guarnieri. I due, come dicevamo precedentemente, si sono definitivamente lasciati a Giugno scorso dopo aver trascorso parte della quarantena insieme. E, a quanto pare, da quel momento, non si sono né più visti e né più sentiti. Anzi, stando a quanto si apprende dalle parole della bellissima parrucchiera bresciana, sembrerebbe che l’ex dama di Uomini e Donne abbia tentato un nuovo approccio con il suo ex compagno. Ma che, purtroppo, non ha mai trovato riscontro. Da quanto traspare dal racconto della bella Platano, sembrerebbe che Ida, dopo la rottura con Riccardo, abbia tentato di avere un colloquio e un confronto con lui come tutte le persone mature, ma che, addirittura, il pugliese non abbia accolto questa richiesta. Anzi, a quanto pare, sembrerebbe che il bel Guarnieri non abbia mai risposto ai messaggi della sua ex fidanzata. Un grossissimo colpo basso, quindi, per Ida. Che, come raccontato dalla diretta interessata, ci credeva particolarmente a questa relazione.

Tra Ida e Riccardo, quindi, è definitivamente finita. E l’ex dama di Uomini e Donne, in questa sua intervista, non può affatto nascondere il suo dolore. E, soprattutto, di essere in terapia da una psicologa per tentare di superarlo.

