Soltanto adesso, Iva Zanicchi ha svelato un doloroso dramma che ha vissuto in prima persona: la rivelazione è davvero choc.

Un dramma davvero doloroso e che, soprattutto, Iva Zanicchi ha voluto raccontare soltanto adesso. Nel corso della sua intervista a ‘Verissimo’, la famosissima cantante non ha affatto potuto fare a meno di raccontare questo episodio davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente caratterizzato la sua vita. ‘Sono stati dei mesi molto duri’, ha detto Iva Zanicchi a Silvia Toffanin, raccontando, quindi, per la prima volta in assoluto, questo incredibile dramma. Una rivelazione davvero choc, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, nessuno di noi avrebbe mai immaginato di poter sentire. Anche perché, diciamoci la verità, siamo abituati a vedere la Zanicchi sempre con il sorriso sulle labbra e, soprattutto, con la voglia di far divertire e divertirsi. Quindi, ascoltare queste sue parole sarà un vero e proprio colpo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Iva Zanicchi, il doloroso dramma: l’ha raccontato solo adesso

Nel corso di una sua recentissima a ‘verissimo’, Iva Zanicchi, per la prima volta in assoluto, ha parlato di un doloroso dramma vissuto nei mesi scorsi. E che le ha provocato un dolore davvero immenso. Soltanto adesso, infatti, la famosissima cantante ha raccontato a Silvia Toffanin ha raccontato del tumore che è stato diagnosticato a suo marito. ‘Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene’, ha iniziato a raccontare l’ex opinionista del Grande Fratello alla padrona di casa di Verissimo per la prima volta in assoluto. ‘Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio’, ha continuato la Zanicchi. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, le ha provocato un dolore davvero immenso. ‘Mi è caduto il mondo addosso’, ha dichiarato la cantante.

Tuttavia, nonostante questo periodo drammatico, sembrerebbe che il tutto si sia risolto alla grande. ‘Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati’, ha concluso Iva Zanicchi. In bocca al lupo!

