Jessica Melena sfoggia un fisico da urlo nonostante abbia messo al mondo tre splendidi figli, ma come fa? Ecco svelato il suo ‘trucco’.

Lei è una delle ‘wags’ più belle che ci sia. Stiamo parlando proprio di lei: Jessica Melena, giovanissima e bellissima moglie di Ciro Immobile. Di lei, lo sappiamo benissimo, se n’è parlato tantissimo un paio di anni fa. Quando, consapevole dell’eccessiva gelosia di suo marito, la dolce fanciulla di Chieti è stata la protagonista di un ‘crudele’ scherzo ai danni del centravanti laziale. Ma non solo. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima Jessica è molto attiva. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli splendidi scatti fotografici. Talvolta in compagnia di suo marito o altre volta in costume da bagno, la bellissima Melena sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. D’altra parte, la ragazza decanta di un fascino davvero incredibile. Quindi, è davvero inevitabile una reazione del genere. Ma c’è una domanda, però, che, ammirando la sua immensa bellezza e il suo fisico smagliante nonostante abbia messo al mondo tre figli, sorge spontanea. Quale? Beh, è davvero semplice! Come fa ad essere sempre così bella e perfetta? A svelare ogni cosa è la diretta interessata.

Jessica Melena, fisico da urlo dopo ben tre parti: il trucco è proprio questo

Così come vi abbiamo raccontato con Rosa Perrotta, anche Jessica Melena, dopo aver messo al mondo tre splendidi bambini, decanta di una forma fisica davvero da urlo. Ecco, la domanda sorge spontanea: come fa? La nascita del suo ultimo bambino risale al 2019, lo sappiamo. Eppure, nonostante sia passato più di un anno da questo evento grandioso, la moglie di Ciro Immobile può dire di godere e, soprattutto, di aver ritrovato una forma davvero smagliante. Ecco, ma qual è il segreto per un fisico da urlo? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Un po’ di tempo fa, infatti, la bellissima moglie del centravanti laziale ha voluto condividere il suo classico allenamento sul suo canale social ufficiale. Non soltanto, quindi, incantevoli e spettacolari scatti fotografici, ma anche momenti che riguardano la sua vita privata e quotidiana. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il work out di Jessica Melena? Ecco tutti i dettagli:

Primo esercizio: come potete vedere dal video riproposto in alto, gli esercizi da svolgere sono ben tre, ma che hanno un unico elemento il comune: la sedia. Di che cosa parliamo? Nulla di ‘difficile’, sia chiaro. Piuttosto, utilizzando la sedia come se fosse una panca, Jessica Melena riesce ad allenarsi alla grande. Non soltanto, infatti, riesce a lavorare in modo ottimale i suoi tricipiti, ma anche i muscoli quadricipiti e dei glutei;

Secondo esercizio: questo è utilissimo per il vostro Lato B. Mettendo le vostre gambe all'interno di un elastico e svolgendo, come mostrato dalla moglie di Ciro Immobile, dapprima uno squat e un affondo laterale, l'allenamento della parte inferiore del vostro corpo è davvero al 'top';

Terzo esercizio: allenamento 'total body' con questi due esercizi mostrati in alto. Non soltanto, infatti, svolgendo questi movimenti, si allenano i muscoli del Lato B, ma anche quelli addominali e quelli delle vostre braccia;

Quarto esercizio: anche questo, così come quello precedente, prevede un allenamento 'total body'. Addome, braccia e glutei saranno lavorati alla grande con questi esercizi.

Insomma, un allenamento davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma che, vi assicuriamo, comporta un risultato più che magnifico. D’altra parte, Jessica Melena ne è la testimone, no?

