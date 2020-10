Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus ed è stata anche ricoverata: la notizia choc è appena arrivata, cosa sta accadendo.

Una notizia dell’ultima ora davvero choc, c’è da ammetterlo. Stando a quanto ci riferisce TPI, sembrerebbe che Mara Maionchi sia risultata positiva al Coronavirus. E che, attualmente, sia anche ricoverata presso un noto ospedale milanese. Soltanto qualche giorno fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Federica Pellegrini ha annunciato di essere stata contagiata dal temibile virus cinese. Ed adesso, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che anche la temutissima giudice di ‘Italia’S Got Talent’ sia ‘vittima’ di questo mini focolaio scoppiato all’interno degli studi del noto e famoso talent show di TV 8. A quanto pare, oltre a Mara Maionchi e Federica Pellegrini, sembrerebbe che anche altre persone appartenenti al programma, tra tecnici, atleti e tanti altri, siano risultati essere positivi al Covid-19.Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Coronavirus, Mara Maionchi positiva: è stata anche ricoverata

Stando a quanto si apprende da questo incredibile ultima ora di TPI, sembrerebbe che Mara Maionchi sia risultata positiva al Coronavirus. A quanto pare, sembrerebbe che il contagio sarebbe avvenuto negli studi di ‘Italia’s Got Talent’. Dove, durante le settimane scorse, sarebbe esploso un vero e proprio focolaio. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, è risultata positiva la famosissima ed simpaticissima produttrice musicale, ma anche Federica Pellegrini e, come riferisce TPI, anche diverse figure appartenenti al programma di TV8. Al momento, purtroppo, non sono state fornite ulteriori informazioni al riguardo. Certo, stando a quanto si legge, sembrerebbe che Mara Maionchi sia anche ricoverata presso un noto ospedale milanese. Ma, a quanto pare, sembrerebbe che le sue condizioni di salute non risulterebbero essere affatto preoccupanti.

Insomma, si stanno vivendo degli attimi di vero e propria paura a causa dell’ulteriore aumento dei contagi da Coronavisu. Dopo Federica Pellegrini, il Ministro Francesco Boccia, Nunzia De Girolamo e tantissimi altri volti noti dello spettacolo italiano e non, sembrerebbe che anche Mara Maionchi sia risultata positiva. A lei e a tutti gli altri, facciamo i nostri più sentiti e sinceri auguri per una veloce guarigione.