A pochi minuti dalla diretta arriva l’annuncio di Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado: l’esito del tampone e l’isolamento.

Quarto Grado, l’annuncio del conduttore a pochi minuti dalla diretta: l’esito del tampone di Gianluigi Nuzzi e l’isolamento. Mentre continua a crescere al tensione in Italia a causa del Coronavirus e delle conseguenti misure messe in atto per limitare il contagio, il virus mette a dura prova tutti i settori del nostro Paese. Coinvolti sportivi, atleti, personaggi del mondo dello spettacolo. Proprio qualche ora fa è arrivata la notizia del ricovero di Mara Maionchi in seguito alla positività al Coronavirus. A pochi minuti dalla messa in onda di Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha comunicato il risultato del tampone a cui si è sottoposto, scopriamo nel dettaglio cos’ha detto.

Quarto Grado, il tampone e l’isolamento di Gianluigi Nuzzi

Il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, aveva comunicato attraverso i social di essere in isolamento volontario in quanto aveva accusato alcuni sintomi influenzali. Per tutelare la famiglia e i colleghi, ha scelto di restare in quarantena e sottoporsi al tampone, mostrando un grande senso di responsabilità. A qualche minuto dall’inizio di Quarto Grado, la cui messa in onda si temeva potesse saltare, Gianluigi Nuzzi ha comunicato l’esito del tampone che è risultato negativo. In un annuncio di qualche secondo poco prima dell’inizio del programma, il conduttore ha spiegato di essere rimasto chiuso per 72 ore in una stanza di tre metri per tre. Aveva sintomi “covid compatibili”. Poiché l’esito tardava ad arrivare, si era pensato ad un “piano B” per Quarto Grado, ma, per fortuna non è servito. Intorno alle 19.20 il conduttore ha ricevuto il risultato dell’esame, tramite mail e, per fortuna, era negativo.

Mentre la tensione continua a crescere anche in merito ad alcune ipotesi che sembrano mettere in conto la possibilità di un nuovo lockdown in caso la curva dei contagi non dovesse calare, arriva per fortuna la notizia positiva per il celebre conduttore. Gianluigi Nuzzi è negativo al Coronavirus.