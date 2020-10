In una sua recente intervista radiofonica, la famosa attrice si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc: parole da brividi.

Un vero e proprio racconto choc quello che la famosissima ed apprezzatissima attrice ha fatto nel corso della sua recentissima intervista radiofonica. Ospite della trasmissione su Rai Radio 2, l’amatissimo personaggio televisivo non ha affatto potuto fare a meno di raccontare un particolare episodio che ha fortemente caratterizzato e segnato la sua vita. Perché, certo, di tempo ne è passato da quel momento. Eppure, l’attrice non può assolutamente dimenticare ciò che le è accaduto. Nel corso di questa sua intervista a ‘I Lunatici’, infatti, la showgirl ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un racconto davvero da brividi. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, chi è stata la protagonista di questo spiacevolissimo episodio? Ecco tutti i dettagli.

Racconto choc della famosissima attrice: parole da brividi

Nel corso della sua recentissima intervista a ‘I Lunatici’, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 2, Lory Del Santo non ha affatto potuto fare a meno di raccontare di un particolare episodio che ha notevolmente segnato la sua vita. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, l’attrice, infatti, si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc di un accadimento avvenuto diverso tempo fa. E che, come detto dalla diretta interessata, all’epoca non è affatto riuscita a denunciare. La famosissima showgirl, in diretta radiofonica, ha raccontato di aver avuto, anni fa, un incontro con un uomo che l’ha fortemente traumatizzata. I due, da come raccontato, sembrerebbe che si siano conosciuti grazie ad una sua amica. E che, dopo essere stati a cena insieme, la showgirl sia stata vittima di un episodio davvero gravissimo. ‘Lui mi disse che aveva dimenticato una cosa in hotel e mi invitò a salire’, ha iniziato a raccontare Lory Del Santo per la prima volta in assoluto. Quello che, però, è accaduto subito dopo è davvero incredibile. Dal racconto choc dell’attrice, si capisce perfettamente, e tra l’altro è la diretta interessata a confessarlo apertamente, che la Del Santo sia stata vittima di una violenza fisica e psicologica. Ecco le parole da brividi. ‘L’incubo è durato tutta la notte. Questa persona era pazza, mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose’, ha continuato a raccontare la Del Santo. Continuando, poi, a dire di essere riuscita a scappare da quest’incubo una volta che si è resa conto che l’uomo si era addormentato.

‘Una volta uscita dall’albergo, invece, mi sono sentita libera. È stata una cosa strana, era l’alba, ho deciso di non denunciare, di dimenticare’, ha concluso il suo racconto choc l’attrice.

