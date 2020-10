Ancora prima della sua partecipazione a Tale e Quale Show, Carmen Russo è stata la protagonista di un tragico lutto: momento drammatico.

Attualmente una delle concorrenti dell’attuale edizione di Tale e Quale Show, poco più di un anno fa, Carmen Russo ha vissuto un momento davvero drammatico. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. In una sua intervista a ‘Verissimo’, datata 26 Gennaio del 2019, la famosa ballerina si è completamente raccontata a Silvia Toffanin. Svelando, per filo e per segno, il tragico lutto da cui era stata colpita qualche giorno prima. Visibilmente emozionata e dolorante per quanto le era accaduto poco prima, l’amatissima moglie di Enzo Paolo Turchi non ha affatto trattenuto le sua lacrime nello studio di ‘Verissimo’. Ed ha chiaramente espresso il suo immenso dolore per questo tragico episodio. Sappiamo benissimo che superare il lutto non è assolutamente una cosa facile. È proprio per questo motivo che Carmen Russo, nel raccontare cosa le è esattamente accaduto, non ha affatto stentato a trattenere la sua emozione. In effetti, la sua intervista è stata davvero emozionante. E, soprattutto, ha espresso alla grande lo splendido rapporto che Carmen Russo aveva con questa persona che, purtroppo, è scomparsa. Ecco le sue parole.

Tale e Quale Show, tragico lutto per Carmen Russo: il racconto emozionante

Seppure attualmente felice e sorridente nello studio di ‘Tale e Quale Show’, il 2019, come dicevamo precedentemente, non è stato affatto un anno facile per la simpaticissima Carmen Russo. Proprio ad inizio anno scorso, infatti, la bellissima e talentuosissima ballerina è stata colpita da un gravissimo lutto, che, com’è giusto che sia, l’ha profondamente addolorata. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. In una sua intervista a ‘Verissimo’, risalente proprio a qualche giorno dopo il triste evento, la moglie di Enzo Paolo Turchi non ha potuto fare a meno di parlare di questo tragico episodio. E di quanto esso, com’è giusto che sia, abbia fortemente cambiato la sua vita. Il 21 Gennaio scorso, infatti, è venuta mancare la signora Giuseppina, la tenerissima mamma di Carmen Russo. Provocandole, quindi, un dolore davvero incredibile. E ne sono la testimonianza, ad esempio, le parole da brividi che la ballerina ha utilizzato nel corso della sua intervista a Silvia Toffanin qualche giorno dopo per descrivere questo spiacevole episodio. Proprio in quest’occasione, infatti, non soltanto la bella Russo ha esaltato tutte le doti e qualità della sua dolcissima mamma, ma ha anche parlato di quanto le sue condizioni di salute si siano aggravate negli ultimi periodi. In seguito, ad un incidente domestico ed ad una ‘catene di rotture’, la tenerissima Giuseppina era costretta a restare immobile in una carrozzina o a letto. Questo, quindi, ‘l’ha molto depressa’.

Un episodio davvero tragico, quindi. E che ha profondamente addolorato Carmen Russo.