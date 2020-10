Attualmente Carolina Rey è una delle concorrenti di Tale e Quale Show, ma sapete a quanti anni ha fatto il suo debutto? Non ci crederete!

Insieme a Giulia Sol, Francesco Paolantoni e tantissimi altri personaggi noti dello spettacolo italiano, Carolina Rey è una delle concorrenti dell’attuale edizione di ‘Tale e Quale Show’. Sul palco del famosissimo e seguitissimo talent condotto da Carlo Conti su Rai Uno, la giovanissima non perde mai occasione di poter incantare tutto l’amato pubblico italiano con delle performances davvero da urlo. Certo, nella vita della giovanissima Carolina non c’è soltanto il canto, ma, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la bellissima romana decanta diverse partecipazioni televisive come conduttrice ed attrice. E, pensate, ha soltanto ventinove anni. La domanda adesso sorge spontanea, avete ragione: a quanti anni è avvenuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo? Siete curiosi anche voi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Tale e Quale Show, a quanti anni Carolina Rey ha fatto il suo debutto?

Ha soltanto ventinove anni, Carolina Rey. Eppure, come dicevamo precedentemente, la giovanissima attrice romana decanta già di un curriculum ricco di esperienza televisive. Non soltanto, infatti, ha indossato i panni di cantante, e in quest’ultima esperienza televisiva sul palco di ‘Tale e Quale Show’ anche quelli di imitatrice, ma è stata anche attrice e, soprattutto, conduttrice televisiva. La domanda, però, che adesso ci facciamo è un’altra: a quanti anni è avvenuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo? Se, come dicevamo, ha poco meno di trent’anni, come fa a decantare tutte queste esperienze televisive? E, soprattutto, quando ha iniziato? Bhe, la risposta è davvero semplice. E, soprattutto, più che intuibile. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Carolina Rey abbia iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Ed, in particolare, alla sola età di dodici anni.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, alla sola età di dodici anni, Carolina Rey abbia fatto il suo debutto al teatro con lo spettacolo ‘Romeo e Giulietta’. Insomma, un retroscena davvero pazzesco, no?

