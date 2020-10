Francesco Paolantoni è uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione di Tale e Quale Show, ma sapete quanti anni ha?

Reduce dall’incredibile e divertentissima edizione di ‘Stasera tutto è possibile’ con Stefano De Martino e Biagio Izzo, Francesco Paolantoni ha iniziato una nuova esperienza televisiva più che imperdibile. In compagnia di tantissimi altri personaggi dello spettacolo, il comico ed attore napoletano si sta cimentando in un’attività completamente inedita. Facciamo riferimento alle doti da imitatore e cantante che, nel corso della sua partecipazione a Tale e Quale Show, sta mettendo ampiamente in mostra. Simpaticissimo, più che abile e, soprattutto, con la battuta sempre pronta, Francesco Paolantoni sta facendo divertire e ridere tutto il pubblico italiano. Ecco, ma sapete quanti anni? Sappiamo benissimo che la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo è iniziata tantissimi anni fa. E che da quel momento ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Ma sapete la sua età? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non sareste stati mai capaci ad indovinarla. Ecco tutti i dettagli.

Quanti anni ha Francesco Paolantoni di Tale e Quale Show?

Attualmente, uno degli attori e comici napoletani più di successo che ci sia, Francesco Paolantoni ha iniziato la sua immensa carriera nel lontano 1986. È proprio in quest’anno, infatti, che il giovanissimo inizia a muovere i primi passi nel mono della recitazione. Ottenendo, come ben sapete, dei risultati davvero incredibili. Da quel momento, infatti, sono passati circa trentaquattro anni, eppure, la carriera del buon Paolantoni ha raggiunto dei livelli impressionanti. La domanda che, però, adesso vogliamo farvi è la seguenti: siete curiosi di sapere quanti anni ha Francesco Paolantoni? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come dicevamo precedentemente, resterete completamente senza parole quando vi sveleremo l’età esatta. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon attore e comico napoletano sia nato il 6 Ottobre del 1956. Ebbene si, avete letto proprio bene!

Francesco Paolantoni, quindi, è nato il 6 Ottobre del 1956. E se la matematica è dalla nostra parte, questo significa una sola cosa: l’attuale concorrente di ‘Tale e Quale Show’ ha esattamente, anzi, ha da poco compiuto 64 anni. Lo avreste mai detto? Noi no, dobbiamo essere sinceri! Anche perché, diciamoci la verità’, l’attore se li porta davvero alla grandi i suoi anni. Siete d’accordo?

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui