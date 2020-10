Sul suo canale social ufficiale, Giulia Sol, attuale concorrente di Tale e Quale Show, ha condiviso una foto da bambina: che trasformazione!

In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza e smisurata bravura sul palco di ‘Tale e Quale Show’, è spuntata una foto completamente inedita di Giulia Sol. Molto attiva e, soprattutto, super apprezzatissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Spesso e volentieri, infatti, la giovanissima condivide degli scatti fotografici davvero fantastici. Non soltanto quelli che la ritraggono ‘adesso’, sia chiaro. Ma anche alcuni che la ritraggono nel passato. E, soprattutto, da bambina. Uno di essi, ad esempio, è stato condiviso un po’ di tempo fa. E, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito a catturare l’immediata attenzione del suo amato pubblico social. Siete curiosi anche voi di scoprire dettagliatamente di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, state tranquilli, com’è nostro solito fare vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che la trasformazione è davvero incredibile. Ma bando alle ciance, ecco tutti i dettagli!

Tale e Quale Show, Giulia Sol da bambina: lo scatto inedito sui social

Oltre a condividere video e foto che la ritraggono durante la sua attuale esperienza televisiva a ‘Tale e Quale Show’, scatti che la ritraggono a lavoro o in dolce compagnia, Giulia Sol è anche solita a condividere, sul suo canale social ufficiale, degli scatti di quando era soltanto una bambina. Sul suo profilo Instagram, vi assicuriamo, ce ne sono davvero diversi. L’ultimo, ad esempio, risale al 13 Agosto scorso. E, come dicevamo precedentemente, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato il suo tanto amato ed affezionato pubblico social. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo molto più da vicino la foto a cui facciamo riferimento. Anche se, come dicevamo precedentemente, la trasformazione della giovanissima cantante è davvero incredibile. Siete pronti? Allacciate le cinture!

Ecco. È proprio questo lo scatto da bambina che, diverso tempo fa, Giulia Sol ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Capelli corti di colore scuro, viso smorfioso ma di una simpatia davvero unica, la giovanissima cantante ha incantato praticamente tutti. Non è un caso, infatti, se sono giunti numerosi commenti di apprezzamento per la sua immensa bellezza.

L’esibizione nei panni di Alessandra Amoroso

L’ultima esibizione di Giulia Sol a ‘Tale e Quale Show’ è stata nei panni di Alessandra Amoroso. Una performance davvero grandiosa, c’è da ammetterlo. E che, come al suo solito, ha conquistato davvero tutti. Cos’altro ci riserverà? Non ci resta che scoprirlo!

