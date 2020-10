Michele Dentice fa strage a Uomini e Donne col suo fisico scultoreo, ma sapete com’era prima? Il cambiamento è impressionante.

Una forma fisica davvero invidiabile quella che sfoggia oggi Michele Dentice, apprezzatissima new entry nel parterre maschile di Uomini e Donne. In poco tempo, il cavaliere ha conquistato i cuori di moltissime dame, dentro e fuori il dating show di Canale 5. La sua frequentazione con Roberta di Padua tiene il pubblico col fiato sospeso ormai da giorni e tutti si chiedono che sviluppi avrà la loro conoscenza che per ora ha portato ad un bacio, scatenando la gelosia di un’altra protagonista del programma, Carlotta, che per il bel napoletano si è presa una bella sbandata. Ma, proprio a proposito del suo stupefacente fisico, Michele ha fatto una rivelazione qualche settimana fa sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti sorpresi. A quanto pare, il giovane non è sempre stato così in forma: fino a 5 mesi fa, a causa di un periodo difficile, si è lasciato andare e il suo corpo ha risentito molto del suo stato d’animo. Ma com’era allora il bellissimo allenatore prima? La sua trasformazione vi lascerà a bocca aperta.

Michele Dentice prima e dopo: la trasformazione è incredibile

Due foto in un unico post che mostrano due fisici completamente diversi: Dentice ha voluto mostrare così la sua incredibile metamorfosi, spiegando nella didascalia all’immagine il perché di quel suo stato precedente. A sinistra si vede un Michele totalmente diverso, decisamente fuori forma, a destra c’è il Michele che tutti conosciamo. “Con riluttanza posto la foto a sx …datata maggio 2020…post lockdown post fase acuta covid..”, scrive Dentice sotto al post. “Dicevo con riluttanza non perché abbia paura a mostrarmi fuori forma ma perché mi ricorda un periodo difficilissimo della mia vita, forse uno dei più brutti..Non c’era una cosa, una.. che andasse bene…casa famiglia salute lavori matrimonio danaro affetti .. tutto a rotoli…vedevo ogni giorno tutto nero…”, spiega. “E ovviamente sfoghi sul cibo..che ti dà quella parvenza di benessere.. momentaneo.. ma che ti chiude in un circolo vizioso difficile da combattere”. Oggi sono passati 5 mesi da quel momento buio: “Difficile ma non impossibile…Sono passati 5 mesi…e ho svoltato..ho messo in ordine tutti i pezzi..e adesso vedo tutto positivo..”, queste le parole che ha scritto il giovane napoletano.

Complimenti allora al cavaliere di Uomini e Donne, che con tanta volontà è riuscito a ritrovare l’equilibrio con sé stesso ed è tornato ad essere bellissimo e in forma.

